Объявлен актерский состав 25-го фильма о Джеймсе Бонде

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Рэйф Файнс, Леа Сейду, Рори Киннер, Бен Уишоу, Наоми Харрис и Джеффри Райт вернутся в «Бонде 25» в знакомых ролях. Из новичков франшизы, в фильме появятся: Рами Малек, Билли Магнуссен, Ана Де Армас и Лашана Линч. Дэниэл Крэйг вновь сыграет агента 007.

Актерский состав был объявлен во время прямого эфира из «Золотого глаза» — дома Яна Флеминга на Ямайке, где он написал все книги о Джеймсе Бонде. Именно там собрались актеры, продюсеры франшизы Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон и режиссер 25-го фильма Кэри Фукунага.

Малек не смог присутствовать на трансляции, но поприветствовал собравшихся со съемочной площадки в Нью-Йорке. Актер пошутил, что совершенно не завидует собравшимся в доме Флеминга и пообещал, что не даст Бонду расслабиться. Фактически он подтвердил, что сыграет в новом фильме злодея.

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