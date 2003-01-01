Студия Disney начала отказываться от проектов Fox

Завершив слияние с Fox, студия Disney начала проверку новых проектов, попавших к ней вместе с приобретением. Под нож моментально угодили экранизация комиксов «Мышиная стража», фильм с Томом Хэнксом «Новости со всего света» и адаптация бестселлера Энджи Томас «На подъеме» («On the Come Up»). В ближайшее время Disney также может отказаться от драмы Fruit Loops с Вуди Харрельсоном, хотя она все еще значится в производственном графике студии.

Согласно источникам, после слияния Disney была вынуждена начать сортировку десятков новых проектов, запущенных Fox. В итоге «Новости со всего света» переехали к Universal, а «На подъеме» — к Paramount.

Больше всего не повезло «Мышиной страже». До начала съемок картины оставалось всего две недели, когда Disney закрыла проект. Бюджет экранизации оценивался в районе 170 млн долларов, и студия решила не вкладываться в фильм о воинственных грызунах, лишенный всеобщей популярности. На данный момент неизвестно, увидит ли вообще «Мышиная стража» свет.

Точно известно, что Disney дала зеленый свет фильмам, запущенным в производство в декабре 2018-го — январе 2019-го. Студия планирует выпустить приквел «Kingsman» — «Kingsman: Большая игра» и ремейк «Вестсайдской истории» от Стивена Спилберга. Источники, однако, отмечают, что Disney переживает из-за курения в мюзикле и думает, как убрать сигареты из картины.

«Аватар 2» и его сиквелы также останутся нетронутыми и выйдут в назначенные сроки.

Отбор должны пережить экшен-комедия «Свободный» с Райаном Рейнольдсом и экранизация детектива Агаты Кристи «Смерть на Ниле».

Несмотря на закрытие нескольких проектов (включая дорогостоящую «Мышиную стражу»), Disney не намерена переделывать Fox под выпуск малобюджетных драм. Вместо этого руководство компании рассчитывает, что студия будет отвечать за производство фильмов с рейтингом R и PG-13 для массового зрителя.

Источник: THR