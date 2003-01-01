Четвертые «Мстители» установили рекорд по предпродаже билетов в России

Предпродажи на блокбастер «Мстители: Финал» достигли в России рекордного уровня. По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах в кинозалах (ЕАИС), на будущие сеансы фильма Marvel продано билетов на сумму более 127 млн рублей.

«Блокбастер Marvel „Мстители: Финал“ установил рекорд по сумме предварительных продаж билетов среди всех фильмов, выпускавшихся в прокат в России», — сообщает пресс-служба студии Disney.

При этом 46% бокс-офиса от всех проданных билетов приходится на объединенную сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино». Особым спросом пользуются сеансы в формате IMAX — в денежном соотношении их доля составила 61%.

Предыдущий рекорд принадлежал «Войне бесконечности»: за весь период до выхода в прокат на фильм было продано билетов на 122 млн рублей.

Ранее «Финал» стал рекордсменом по предпродажам билетов на КиноПоиске. За две недели до премьеры пользователи сайта купили больше билетов, чем за весь период предпродаж «Войны бесконечности». Блокбастер также установил рекорд в Штатах. Онлайн-кассой Fandango за первую неделю на четвертых «Мстителей» было продано в пять раз больше билетов, чем на третьих «Мстителей».

Источник: Пресс-служба Disney