Netflix может лишиться своего самого популярного сериала

Несмотря на обилие оригинального контента, самым просматриваемым проектом на Netflix уже долгое время остается «Офис», купленный у NBCUniversal. Однако в 2021 году сериал может исчезнуть из каталога стрим-сервиса: контракт между компаниями истекает, и NBCUniversal может забрать сериал для собственной стриминг-платформы.

На данный момент точно не известно, перейдет ли «Офис» на другой стрим-сервис. В конце 2018 года похожая ситуация произошла с сериалом «Друзья». Права на ситком принадлежат WarnerMedia, и, чтобы его сохранить, Netflix пришлось выложить за лицензию около 100 млн долларов. Таким образом, «Друзья» остались в каталоге до 2020 года. Есть вероятность, что то же самое произойдет с «Офисом», например, если Netflix предложит NBCUniversal достаточно денег.

В октябре 2018 года независимая компания 7Park Data выяснила, что 63% всех просмотров Netflix приходится на чужой контент, крупнейшие поставщики которого — The Walt Disney Company, WarnerMedia и NBCUniversal. Две компании уже запустили стриминг-платформы и постепенно начали переводить проекты на собственные площадки. Таким темпами в будущем на Netflix может остаться исключительно оригинальный контент.

Сериал «Офис», выполненный в псевдодокументальной манере, выходил с 2005-го по 2013-й и продлился девять сезонов. Действие разворачивалось в небольшом региональном офисе вымышленной компании Dunder Mifflin, занимавшейся поставкой бумажной продукции. Некая съемочная группа каждый день фиксировала отношения внутри коллектива, члены которого ругались, мирились, шутили и постоянно терпели выходки босса Майкла Скотта.

Источник: WSJ