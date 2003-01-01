Трейлер фильма «Люди в черном: Интернэшнл»: Мир сам себя не спасет

Оригинальный трейлер:

Новая часть фантастической франшизы «Люди в черном» — мягкий перезапуск всей серии. Ушли на покой Уилл Смит и Томми Ли Джонс, и настал черед новых агентов. Их-то и сыграли Крис Хемсворт и Тесса Томпсон, до этого вместе снимавшиеся в четвертом «Торе». Режиссерское кресло в этот раз занял Ф. Гэри Грей, постановщик «Форсажа 8».

«Люди в черном» — тайная организация, контролирующая деятельность инопланетных пришельцев на Земле. Они следят, чтобы те не нарушали законов и не мешали жить обычным людям. Они не раз и не два защищали человечество от нападения самых худших отбросов Вселенной. На этот раз им придется столкнуться с проблемой, для которой нет стандартного решения, — с шпионом, сокрытым в собственных рядах.