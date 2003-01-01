Действие сериала «Ванда/Вижн» может развернуться в 1950-е

На премьере блокбастера «Мстители: Финал» Элизабет Олсен, исполнительница роли Алой Ведьмы, рассказала о готовящемся сериале Disney+ «Ванда/Вижн». По словам актрисы, как минимум стилистика проекта будет выдержана в духе 1950-х.

«В центре сюжета будут Ванда и Вижн, и мы используем несколько разных комиксов в качестве источников, — говорит Олсен. — Во время обсуждения, кажется, они показали фото с нами в 1950-х».

Олсен также добавила, что весь сериал должен быть продолжительностью не больше шести часов, а старт съемок запланирован на осень этого года. Сценарий написала Жаклин Шеффер.

Алая Ведьма, она же Ванда Максимоф, дебютировала в киновселенной Marvel в 2015 году в блокбастере «Мстители: Эра Альтрона». Результат экспериментов барона Штрукера с Камнем Бесконечности, она обладает рядом способностей, включая телекинез и воздействие на сознание. Ведьма начинала в качестве злодейки, но впоследствии вступила в ряды Мстителей. Именно ее действия послужили катализатором для событий картины «Первый мститель: Противостояние».

Вместе с Ведьмой на экранах появился и Вижн — синтезоид, созданный Альтроном. Тот задумывал сделать для себя идеальное тело, но из-за вмешательства Мстителей не успел перенести в оболочку свое сознание. В итоге Вижн смог обрести сознание и стал новым Мстителем.

Параллельно с проектом о Вижне и Ведьме в разработке находятся еще несколько сериалов о персонажах киновселенной Marvel. Один из них расскажет о Локи, а героями другого станут Зимний Солдат и Сокол. По слухам, свет может увидеть также сериал о Соколином Глазе в исполнении Джереми Реннера.

Источник: Variety