Действие сериала «Ванда/Вижн» может развернуться в 1950-е

СегодняОбсудить0

На премьере блокбастера «Мстители: Финал» Элизабет Олсен, исполнительница роли Алой Ведьмы, рассказала о готовящемся сериале Disney+ «Ванда/Вижн». По словам актрисы, как минимум стилистика проекта будет выдержана в духе 1950-х.

«В центре сюжета будут Ванда и Вижн, и мы используем несколько разных комиксов в качестве источников, — говорит Олсен. — Во время обсуждения, кажется, они показали фото с нами в 1950-х».

Олсен также добавила, что весь сериал должен быть продолжительностью не больше шести часов, а старт съемок запланирован на осень этого года. Сценарий написала Жаклин Шеффер.

Алая Ведьма, она же Ванда Максимоф, дебютировала в киновселенной Marvel в 2015 году в блокбастере «Мстители: Эра Альтрона». Результат экспериментов барона Штрукера с Камнем Бесконечности, она обладает рядом способностей, включая телекинез и воздействие на сознание. Ведьма начинала в качестве злодейки, но впоследствии вступила в ряды Мстителей. Именно ее действия послужили катализатором для событий картины «Первый мститель: Противостояние».

Вместе с Ведьмой на экранах появился и Вижн — синтезоид, созданный Альтроном. Тот задумывал сделать для себя идеальное тело, но из-за вмешательства Мстителей не успел перенести в оболочку свое сознание. В итоге Вижн смог обрести сознание и стал новым Мстителем.

Параллельно с проектом о Вижне и Ведьме в разработке находятся еще несколько сериалов о персонажах киновселенной Marvel. Один из них расскажет о Локи, а героями другого станут Зимний Солдат и Сокол. По слухам, свет может увидеть также сериал о Соколином Глазе в исполнении Джереми Реннера.

Источник: Variety

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в «Яндекс.Дзене», чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Смотрите также

Кевин Файги: «Новые сериалы Marvel повлияют на киновселенную»

12 апреля

Кевин Смит напишет мультсериал о Говарде Утке

12 февраля

«Звездные войны», Marvel, Уиллем Дефо: Что снимают для Disney+

10 апреля

Новый мультсериал расскажет альтернативную историю киновселенной Marvel

13 марта

Главное сегодня

Франсуа Озон: «У меня нет никаких счетов с католической церковью»

Сегодня

Объявлен актерский состав 25-го фильма о Джеймсе Бонде

Сегодня

Тест: Какого дракона вы можете приручить?

Вчера

Трейлер фильма «Люди в черном: Интернэшнл»: Мир сам себя не спасет

Сегодня

Что смотреть в кино: Финал «Мстителей» и лауреаты Берлинале

Вчера

Фанат Marvel выстроил хронологию киновселенной сцена за сценой

Сегодня

Студия Disney начала отказываться от проектов Fox

Сегодня
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании