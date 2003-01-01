Трейлер сериала «Болотная Тварь»: Растительный ужас

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Болотная Тварь впервые появился на страницах комиксов в 1971 году и за несколько десятилетий своего существования успел несколько раз измениться. Стараниями Алана Мура он превратился в трагическую фигуру, а Скотт Снайдер сделал из него бога растительного мира, наделенного невероятной силой. Но создатели сериала, если судить по новому трейлеру, решили обратиться к истокам, и Болотная Тварь вновь стал монстром, обитающим в трясине и наводящим ужас на обычных людей.

В центре сюжета сериала находится Эбби Аркейн (Кристал Рид), исследовательница из центра контроля и профилактики заболеваний. Она возвращается в родной город Хоума, расположенный в глубине Луизианы, чтобы разобраться в происхождении смертоносного болотного вируса. Во время работы Эбби знакомится с коллегой Алеком Холландом (Энди Бин), чья жизнь неожиданно прерывается в результате несчастного случая. Но болото скрывает в себе много таинственного и необъяснимого. В скором времени Холланд вернется к жизни в виде защитника растительного мира — Болотной Твари (Дерек Мирс).

Вместе с остальным миром сериал «Болотная Тварь» смогут эксклюзивно смотреть и зрители КиноПоиска.

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