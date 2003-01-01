Очаровательный комок меха и смеха: Первая реакция на «Детектива Пикачу»

Перед «Детективом Пикачу» стоит вдвойне непростая задача: фильму одновременно надо справиться с проклятьем экранизаций аниме и видеоигр. Проекту также надо суметь привлечь в кинотеатры не только прожженных фанатов покемонов, способных отличить Катерпи от Видла, но и обычных зрителей. Последних должен приманить голос Райана Рейнольдса. Ранние реакции, как правило, бывают чрезмерно радостными и оптимистичными, и «Детектив Пикачу» не исключение. Судя по всему, у Warner и Legendary получилось сделать кино для всех и побороть оба проклятия. Многие хвалят отличную историю, юмор и дизайн персонажей, благодаря которому на экране оживает мир покемонов. Вот что пишут первые зрители. «Моя реакция на „Детектива Пикачу“: такой милый! Веселье для всей семьи. Порадует фанатов покемонов, но и новички смогут получить удовольствие от просмотра. Их даже может затянуть в этот мир. Подводя черту: хочется затискать Пикачу».

«Вау, „Детектив Пикачу“ — в легкую лучшая экранизация видеоигры и настоящий подарок для всех, кто вырос с покемонами. Тот, кто решил, что сработает фильм, где очаровательный комок меха разговаривает голосом Райана Рейнольдса, заслуживает прибавки к жалованию».

«Первый акт — „Кто подставил кролика Роджера“ с покемонами, и это отлично работает. Благодаря знакомым киношным, а не игровым моментам у „Детектива Пикачу“ появляется крепкая основа для хорошего веселья».

«„Детектив Пикачу“ — ужасно очаровательный, наполненный экшеном фильм, а после просмотра вы сильнее прежнего пожалеете, что не живете в мире с покемонами».

«„Детектив Пикачу“ очаровательно смешной и с головой погружает зрителя в мир покемонов, что оценит каждый фанат. Реальная ностальгия. Во время просмотра вы будете смеяться и даже немного прослезитесь. Райан Рейнольдс и Джастис Смит в фильме просто отличные».

«Просмотр „Детектива Пикачу“ был веселым. Простенькое, милое кино, до предела наполненное покемонами, которые помогают воплотить на экране интересный мир и положить начало огромной франшизе. Идеально подходит как для фанатов, так и для новичков».

«Графика отличная, и очень круто видеть этих существ в мире игрового кино. Райан Рейнольдс — звезда, и он заставляет постоянно смеяться вместе с невероятно очаровательным желтым комочком меха и электричества. Они идеален в роли Пикачу».

«От 1 до 10 я ставлю „Детективу Пикачу“ — „отличная фантазия“. Все просто восхитительно, с кучей отсылок к играм и аниме».

«„Детектив Пикачу“ — чистое наслаждение от начала и до конца. Душевная, бесконечно очаровательная история, отлично выписывающая мир. Множество моментов для фанатов покемонов. В зале, по ходу, был покемон травяного типа, потому что я на удивление прослезился».

«В этой сцене особенно сильно ощущается Миядзаки. Из Райана Рейнольдса и Джастиса Смита вышел первоклассный экранный дуэт».

«У „Детектива Пикачу“ получилось. Старых и новых фанатов покемонов порадует душевная и стоящая версия любимой франшизы. Legendary и Warner Bros справились с этой игровой адаптацией. Я смеялась и чувствовала, как мое сердце наполняется радостью. Этот фильм о покемонах — только начало».

«Для старых фанатов покемонов „Детектив Пикачу“ обязателен к просмотру. Никогда еще до этого франшиза о карманных монстрах не была столь доступной. Он показывает этот массивный мир с любовью, а Джастис Смит захватывает не хуже любого покебола».

«Только с показа „Детектива Пикачу“, и моя первая мысль: БОЖЕ МОЙ, КАК ОНИ СДЕЛАЛИ ПИКАЧУ НАСТОЛЬКО ОЧАРОВАТЕЛЬНЫМ? Идеально воссоздает мир покемонов, а билет стоит купить хотя бы ради того, чтобы увидеть в кино потрясающие игровые версии этих существ. Если вам нравятся покемоны, то понравится и этот фильм».