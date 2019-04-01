Слух дня: Классический персонаж вернется в новых «Звездных войнах»

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Согласно информации сайта Making Star Wars, в девятом эпизоде «Звездных войн» может вновь появиться Хан Соло в исполнении Харрисона Форда. Персонаж, погибший в «Пробуждении силы», вернется в небольшом камео.

По данным источника, Соло не будет призраком Силы, как в случае джедаев, но частью видения/сна. По сюжету фильма Кайло Рен пытается найти поддержку со стороны Дарта Вейдера и вызвать дух покойного лорда ситхов. Вместо Анакина к нему является Люк.

Бывший наставник вызывает для Кайло видение Хана. Он просит сына вернуться на сторону света и напоминает об искуплении.

В остальном о возможном возвращении Хана практически ничего не известно. Даже Making Star Wars уточняет, что информация слишком разрозненная и в итоге может оказаться неверной. Однако несколько источников подтвердили, что Форд действительно отснял сцену для девятого эпизода.

Сюжет новых «Звездных войн» по-прежнему держится в строгой тайне. Точно можно сказать, что фильм станет завершением трилогии сиквелов и истории Скайуокеров, после чего вся франшиза должна двинуться в новом направлении. В сети есть лишь слухи, согласно которым действие новой части развернется спустя год после событий «Пробуждения силы», генерал Хакс может обернуться предателем, а Кайло Рен и Рей должны объединиться, чтобы противостоять новой угрозе, которая придет из-за неведомых пределов далекой-далекой галактики.

Источник: Making Star Wars

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