Какой у Таноса зад и еще 10 новостей дня

Джош Бролин назвал зад Таноса прекрасным фиолетовым персиком «Есть ли у Таноса зад? — рассуждает актер на премьере блокбастера «Мстители: Финал». — Видели, что я повесил сегодня? Это же персик, чувак, персик. Самый что ни на есть персик, прекрасный фиолетовый персик». Бролин имеет в виду свой пост в Instagram, в котором актер ссылается на популярный мем. Фанаты Marvel давно придумали идеальный способ победы над безумным титаном: Человек-муравей уменьшается, пробирается в анус Таноса и резко увеличивается, разрывая злодея на части изнутри. Теория получила название «Танус».

Netflix выпустит новый мультсериал от авторов «Гравити Фолз» Сион Такеути напишет сценарий, а Алек Хирш спродюсирует проект. Анимационный проект Inside Job расскажет об обыденной офисной работе тайного правительства, где разные безумные теории — реальность. В центре сюжета 20-серийного проекта окажется женщина, которая пытается справиться с окружающим хаосом.

Кэн Ватанабэ снимется в японском ремейке «Беглеца» Как и в оригинальном сериале 1960-х и фильме 1993 года, «Беглец» рассказывает о талантливом хирурге, которого обвиняют в убийстве жены. Но герой не собирается сидеть и ждать приговора, сбегает из-под ареста и сам отправляется на поиски настоящего убийцы. Сейджи Изуми займет режиссерское кресло проекта. Источник: Variety Гари Доберман и Джеймс Ван экранизируют «Салимов Удел» Стивена Кинга «Салимов Удел» — история о небольшом городке, где завелись вампиры. Главный герой — писатель Бен Мирс, который возвращается в родной город и обнаруживает, что его жители начали превращаться в кровопийц. Доберман напишет сценарий адаптации. Ван спродюсирует проект. На данный момент неизвестно, кто поставит картину. Источник: Deadline Первый кадр из фильма Роберта Эггерса «Маяк»

«Маяк»

Режиссер «Ведьмы» снял фильм, действие которого разворачивается в Новой Шотландии, провинции Канады, в начале ХХ века. Сюжет держится в тайне. Известно лишь, что главным героем станет стареющий смотритель маяка в исполнении Уиллема Дефо. Премьера ленты состоится на Каннском кинофестивале в рамках внеконкурсного «Двухнедельника режиссеров». Кейт Бекинсейл снимется в экшен-комедии «Встряска» (Jolt) Главная героиня фильма — вышибала Линди. Она плохо умеет управлять собственным гневом и постоянно боится кого-то убить в приступе ярости. В качестве самоконтроля она носит специальный жилет, который бьет ее током и успокаивает, прежде чем она совершит необратимое. Но после смерти возлюбленного Линди вынуждена забыть о контроле и отправиться на поиски убийцы. Таня Уэкслер поставит картину. Источник: Deadline Лаура Доннелли сыграет главную роль в сериале Джосса Уидона The Nevers Проект расскажет о группе женщин Викторианской эпохи, которые неожиданно обнаруживают у себя удивительные способности. Теперь им предстоит столкнуться с новыми безжалостными врагами и взяться за миссию, способную изменить весь мир. Уидон написал сценарий сериала совместно с Джейн Эспенсон и Дугласом Петри. Источник: Deadline Бывший замдиректора ЦРУ снялся в эпизоде «Игры престолов» Дэвид Коэн появился во второй серии восьмого сезона, сообщается в официальном Twitter-аккаунте ЦРУ. «Прелесть работы в ЦРУ — возможность путешествовать по всему миру, — написано под фото Коэна в «Игре престолов». — Похоже, это распространяется и на другие миры. „Птички“, ищите нашего бывшего замдиректора гуляющим по Вестеросу в новом эпизоде „Игры престолов“».

Новый ролик фильма «Аладдин»