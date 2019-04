Какой у Таноса зад и еще 10 новостей дня

Картина выйдет в российский прокат 23 мая.

Адам МакКей снимет пилотный эпизод спортивного сериала HBO

Проект Showtime повествует о жизни и карьере баскетболистов команды «Лос-Анджелес Лейкерс» в 1980-е. Основанный на одноименной книге сериал покажет один из важнейших этапов существования знаменитой команды — как она сражалась за звание чемпионов НБА и что в это время происходило вне площадки. Макс Боренштейн написал сценарий адаптации.

Источник: Deadline

Студия Sony выпустит мюзикл с песнями Бритни Спирс

Проект основан на одноименной бродвейской постановке «Однажды и еще раз» (Once Upon a One More Time). По сюжету группа принцесс, от Золушки для Белоснежки, собирается в литературный кружок, но тихий вечер идет наперекосяк с появлением феи. В мюзикле звучат композиции «Oops I Did It Again», «Lucky», «Circus» и «Toxic».

Источник: Deadline

