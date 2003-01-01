Трейлер фильма «Вратарь галактики»: Спорт невеселого будущего

В российском кинематографе фантастика, тем более космическая, встречается нечасто. Режиссеры, как правило, опасаются браться за дорогостоящие проекты, которые требуют хороших спецэффектов и отнимают немало времени. Джаник Файзиев взялся как раз за такой — фантастику «Вратарь галактики» о будущем, с пришельцами, телепортацией и новым видом спорта — космоболом.

В далеком будущем неподалеку от Земли прошла разрушительная галактическая война, в результате которой была уничтожена Луна. Потеря спутника плохо сказалась на планете: сместились полюса планеты, резко изменился климат. Спустя годы человечество пришло в себя и смогло наладить жизнь в новых условиях.

Теперь над Москвой возвышается огромный инопланетный корабль-стадион, на котором проходят матчи по космоболу — новому виду спорту, напоминающему современный футбол на невероятно больших скоростях. В центре сюжета — Антон, который терпеть не может космобол, но вынужден принять участие в состязании. Ведь он новый атлет, рожденный для игры.