Финальный эпизод «Игры престолов» покажут на стадионе в Москве

Жители Москвы смогут 20 мая посмотреть заключительный эпизод восьмого сезона «Игры престолов» на огромном экране, выстроенном на территории футбольного стадиона «РЖД Арена». Показ от «Амедиатеки» пройдет одновременно с мировой премьерой. Кроме этого, всех зрителей ждет развлекательная программа.

«За время своего существования „Игра престолов“ стала неотъемлемой частью жизни огромного количества людей, и все они ждут завершения этой эпической саги, затаив дыхание, — говорит генеральный директор AMEDIA TV Дмитрий Сычугов. — Мы долго думали, чем удивить преданных фанатов, и решили, что лучшим финалом будет собраться всем вместе, чтобы посмотреть последнюю серию культовой фэнтези-саги и запомнить это навсегда. Особо отмечу участие в проекте ФК „Локомотив“. С коллегами из футбольного клуба мы провели колоссальную работу по технической подготовке использования инфраструктуры „РЖД Арены“ в разгар футбольного чемпионата».

Попасть на показ смогут зрители, которые оставят свою электронную почту на сайте got.thefinale.ru (до конца апреля им придет соответствующая информация) и приобретут подписку на онлайн-сервис «Амедиатека». Приглашение также смогут получить подписчики «Амедиатека» с премиальными картами Visa Platinum, Visa Signature или Visa Infinite со скидкой 50%. Подробнее об акции можно узнать здесь. Платежная система Visa выступает партнером показа. Количество пригласительных билетов на мероприятие ограничено.

Восьмой сезон «Игры престолов» доступен зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска (по подписке «КиноПоиск + Амедиатека», где сейчас также можно посмотреть все прошлые сезоны сериала). На КиноПоиске сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает короткую справку о персонажах.

Источник: Пресс-служба «Амедиатеки»