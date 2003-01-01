Наследники Толкина выступили против фильма о писателе

Семья Дж. Р. Р. Толкина раскритиковала готовящийся к выходу фильм «Толкин», рассказывающий о жизни писателя и создании «Властелина колец». Родственники заявили, что не поддерживают проект и не одобряют содержимое картины. Наследники писателя также подчеркнули, что не принимали участия в создании ленты.

Представитель семьи уточнил, что официальное заявление призвано продемонстрировать их отношение к фильму.

В «Толкине» элементы «Хоббита» и «Властелина колец» смешаны с реальной историей. Картина рассказывает о молодом писателе, который долгое время был изгоем и искал утешения в вымышленных мирах. Лента затронет участие Толкина в Первой мировой и покажет, как ужасные события тех лет изменили его и одновременно вдохновили создать собственный мир, населенный гномами, орками, эльфами и хоббитами.

Автор книги «Толкин и Великая война» Джон Гарт считает, что семья Толкина поступила разумно. Писатель уверен, что биографические фильмы зачастую очень вольно обходятся с фактами. Поддержка наследников Толкина, считает Гарт, могла ввести зрителя в заблуждение относительно правдивости показанного на экране. «Как биограф, чувствую, в будущем я еще долго буду исправлять новые заблуждения, появившиеся из-за картины», — говорит Гарт.

Семья писателя рьяно охраняет его наследие и регулярно выступает против использования образа Толкина в коммерческих произведениях.

Источник: The Guardian