Подарок для фанатов Marvel: Первые рецензии на «Мстители: Финал»

После первых восторженных отзывов с премьеры пришло время взвешенных рецензий на блокбастер «Мстители: Финал». На Rotten Tomatoes у фильма 96% «свежести», а многие критики сходятся во мнении: Marvel сделала выдающийся блокбастер, всецело заточенный под фанатов киновселенной. Практически все авторы пишут, что фильм точно порадует тех, кто любит и знает фильмы Marvel, но вот остальных он может поставить в тупик. Братья Руссо создали эпичное полотно, охватывающее почти всю историю киновселенной. Но, чтобы оценить их работу, надо предварительно освежить в голове события последних десяти лет. Например, с помощью нашего видео. Вот что они пишут — без спойлеров. Виктор Дебрюж, Variety: «Если „Война бесконечности“ выставлялась как событие, обязательное для всех зрителей, вне зависимости от того, смотрели они до этого фильмы Marvel или нет, то „Финал“ — продолжение исключительно для фанатов. Фильм настолько сильно напичкан развязками отношений, начавшихся в прошлых картинах, что он практически требует, чтобы зритель подготовился и посмотрел (или пересмотрел) дюжину ранних фильмов. Только так он сможет достойно получить ощущение завершения, которое „Финал“ дает самым популярным персонажам франшизы». Тодд МакКарти, THR: «Несмотря на обилие экшена и битв, „Финал“ отличается от ранних фильмов Marvel моментами сомнения, раскаяния и неуверенности, а также желанием некоторых персонажей забыть прошлое и двигаться дальше. Большинство из них, правда, оказывается подпорчено очередной опасностью, требующей внимания, а решительные действия всегда остаются во главе. Но при этом есть ощущение роста. В перегруженном спецэффектами супергеройском фильме интересно выделяется актерская игра, особенно Дауни, Руффало, Эванса, Хемсворта, Бролина и Пола Радда в роли Человека-муравья».

«Мстители: Финал»

Мэтт Сингер, ScreenCrush: «„Финал“ ярче и легче „Войны бесконечности“, которая иногда выглядела депрессивной (а зачастую откровенно тормозила). Даже при условии, что на кону стоит судьба половины вселенной, „Финал“ сохраняет жизнерадостный, веселый настрой, который ближе к первым „Мстителям“ 2012 года, чем к любому из сиквелов». Сюзана Поло, Polygon: «В какие-то моменты „Финал“ скатывается в безрадостность „Войны бесконечности“, но потом все-таки спасает себя. При этом стоит напомнить, что три часа — это слишком долго для просмотра в кинотеатрах, и, как и в большинстве супергеройских фильмов, финальная битва превращается в месиво из ударов и криков. Но „Финал“ знает, что хочет его зритель, и дает это без ощущения, что все это просто фан-сервис». Джастин Чхан, Los Angeles Times «Массовое убийство в финале „Войны бесконечности“ выглядело одновременно колоссальным и невесомым, так как все понимали: это лишь эпичный задел на будущее. Но смерти, которые происходят здесь, гораздо пронзительнее; они выглядят тщательно продуманными и необратимыми. „Финал“ заслуживает кульминационного прилива чувств, даже если не дотягивает до настоящего катарсиса». Энджи Хан, Mashable: «Магия „Финала“ требует предыдущих вложений. Это фильм для фанатов, наполненный отсылками, камео и пасхалками. Арки одних персонажей спустя столько лет наконец завершаются, других — переделаны во что-то новое. Новички, скорее всего, запутаются в переплетении персонажей, отношений и мифологий. Но те, кто давно следит за событиями, будут постоянно радоваться, плакать и переживать. Я была на двух показах, и на обоих в определенные моменты зрительская реакция была настолько громкой, что заглушала диалоги. Что, наверное, нормально для Marvel — больше фанатов пойдут на фильм второй раз».

«Мстители: Финал»

Эрик Кон, IndieWire: «Посреди шумной, перегруженной спецэффектами финальной битвы есть достаточно много будоражащих моментов, но все они сами по себе, и их качество зависит от уровня вовлечения зрителя в предысторию. Новички, мало знакомые с франшизой, с таким же успехом могут смотреть „Трансформеров“». Чарльз Барфилд, The Playlist: «Не вдаваясь в подробности, могу лишь сказать, что вам, определенно, надо было посмотреть если не все, то большинство фильмов франшизы, чтобы выжать максимум из нового проекта Marvel. Если же вас просто затащили на показ и вы не видели прошлые части, то вы попросту упустите практически каждый эмоциональный момент, каждую шутку, каждую отсылку, которых там предостаточно. Фактически вы впустую потратите время». Питер Брэдшоу, The Guardian: «„Мстители: Финал“, разумеется, фильм абсолютно бессмысленный, и да, центральный сюжетный механизм сам себе не привлекает своей новизной. Но откровенная радость и веселье, которые он доставляет, чистое развлечение — они настолько же неотразимы, как и его беззаботная привычка совмещать серьезное и смешное. Без комедии драма была бы непривлекательной. Но без серьезности, практически детской веры в важность происходящего юмор бы тоже не сработал. Как искусственное творение, „Мстители“ триумфальны, как развлечение — непобедимы». Леа Гринблатт, Entertainment Weekly: «Когда от действий зависит судьба мира (или как минимум 50%), в них присутствует важность, но при этом есть и ощущение меланхолии. Не только по утерянному, но и по тому, чего не вернуть. После семи лет, четырех фильмов и бесчисленного количество пасхалок после титров финал целой эпохи наконец наступил».

«Мстители: Финал»