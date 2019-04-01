Бен Аффлек поставит ленту о Второй мировой войне «Призрачная армия»

Бен Аффлек снимет для студии Universal военную картину «Призрачная армия» (Ghost Army) и исполнит в фильме одну из главных ролей. Создатель «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто написал сценарий на основе книги Рика Бейера и Элизабет Сейлс «Призрачная армия Второй мировой войны: Как один сверхсекретный отряд обманул врага с помощью надувных танков, звуковых эффектов и других наглых фальшивок».

Лента рассказывает о тайной операции, проведенной в 1944 году, в разгар Второй мировой войны. Группу солдат, куда входили будущие знаменитости Билл Бласс, Эльсуорт Келли, Виктор Дауд, Артур Б. Сингер, Арт Кейн и Джек Мейси, забросили во Францию в тыл врага. Их задача — обмануть немецкую армию.

Так называемая «Призрачная армия», они использовали надувные танки и звуковые эффекты, создавали фальшивые продовольственные конвои и штабы. Все для того, чтобы ввести врага в заблуждение относительно количества и расположения сил союзников и заставить противника действовать в неверном направлении. Считается, что операция помогла спасти жизни нескольких тысяч американских солдат.

В 2019 году зрители смогут увидеть Аффлека в фильмах «Торренс» и «Последнее, чего он хотел». Также он планирует поставить триллер «Свидетель обвинения» и ленту «Красный взвод».

Источник: Deadline