Леонардо ДиКаприо может сняться в «Аллее кошмаров» Гильермо дель Торо

Леонардо ДиКаприо планирует исполнить главную роль в криминальном триллере «Аллея кошмаров» — ремейке одноименного нуара 1947 года. Гильермо дель Торо написал сценарий новой версии совместно с Ким Морган и займет режиссерское кресло картины. Дель Торо также спродюсирует проект совместно с Дж. Майлзом Дэйлом.

Оригинальная картина Эдмунда Гулдинга «Аллея кошмаров» — экранизация одноименного романа Уильяма Линдсэя Грешама. Фильм рассказывает о молодом и амбициозном мошеннике Стэне Карлайле. Долгое время проработав карнавальным фокусником, читающим чужие мысли, Стэн решает заняться более прибыльным делом. При помощи психиатра Лилит Риттер он убеждает богатых людей, что умеет разговаривать с мертвыми. Но попытка сыграть по-крупному оборачивается для Стэна провалом и вынуждает его вновь вернуться к карнавальной жизни, где он начинает постепенно спиваться.

С 8 августа российские зрители смогут увидеть ДиКаприо в новом фильме Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде».

Источник: Deadline