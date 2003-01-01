Трейлер фильма «Годзилла 2: Король монстров»: Апокалипсис сегодня

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Оригинальный трейлер:

Warner Bros. и Legendary выпустили финальный трейлер монструозного блокбастера «Годзилла 2: Король монстров». Древние чудовища возвращаются. Во главе их стоит непобедимый Кинг Гидора — трехголовый дракон, повелевающий молниями. Он не собирается делить планету с людьми и намерен стереть с лица земли любой намек на их существование.

У человечества остается два выбора — умереть или сражаться до конца всеми доступными способами. Один из них — объединиться с Годзиллой, настоящим королем монстров. Только он может остановить Кинг Гидору и помочь людям сохранить остатки цивилизации.

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