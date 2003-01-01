Трейлер фильма «Гемини»: Уилл Смит против Уилла Смита

«Гемини» — один из самых известных голливудских долгостроев, который более 20 лет пытался добраться до экранов. В итоге за проект взялся Энг Ли, технологии омоложения достигли должного уровня, и вот уже история о киллере экстра-класса, за которым охотится его молодой клон, готовится увидеть свет.

Генри Броген (Уилл Смит) — экс-киллер, мастер своего дела, давно отошедший от дел. Он и не подозревает, что бывший босс Клэй Варрис (Клайв Оуэн) клонировал его и сделал для себя нового идеального убийцу — Младшего (Уилл Смит), наделенного всеми талантами и способностями Генри, но в молодом теле.

Сам Генри теперь не нужен, и Варрис решает замести следы и посылает Младшего устранить того. Только мастерство никуда не делось, и Генри снова и снова ускользает. Младший не может понять, кто его цель, пока не сталкивается с Генри лицом к лицу.