Трейлер фильма «Гемини»: Уилл Смит против Уилла Смита

ВчераОбсудить0

Оригинальный трейлер:

«Гемини» — один из самых известных голливудских долгостроев, который более 20 лет пытался добраться до экранов. В итоге за проект взялся Энг Ли, технологии омоложения достигли должного уровня, и вот уже история о киллере экстра-класса, за которым охотится его молодой клон, готовится увидеть свет.

Генри Броген (Уилл Смит) — экс-киллер, мастер своего дела, давно отошедший от дел. Он и не подозревает, что бывший босс Клэй Варрис (Клайв Оуэн) клонировал его и сделал для себя нового идеального убийцу — Младшего (Уилл Смит), наделенного всеми талантами и способностями Генри, но в молодом теле.

Сам Генри теперь не нужен, и Варрис решает замести следы и посылает Младшего устранить того. Только мастерство никуда не делось, и Генри снова и снова ускользает. Младший не может понять, кто его цель, пока не сталкивается с Генри лицом к лицу.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в «Яндекс.Дзене», чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Смотрите также

Трейлер фильма «Годзилла 2: Король монстров»: Апокалипсис сегодня

Вчера

Звезда «Игры престолов» снимется в сериале «Темная башня» и еще 9 событий дня

Вчера

Режиссер «Детектива Пикачу» вдохновлялся триллером «Семь»

Вчера

Режиссер «Оно 2» опубликовал первый кадр из продолжения

Вчера

Главное сегодня

Трейлер фильма «Годзилла 2: Король монстров»: Апокалипсис сегодня

Вчера

Звезда «Игры престолов» снимется в сериале «Темная башня» и еще 9 событий дня

Вчера

Идеальная кульминация франшизы: Первая реакция на четвертых «Мстителей»

Вчера

Трейлер фильма «Эбигейл»: Избранная и отечественный стимпанк

Вчера

Финал «Игры престолов»: Обзор 2-й серии

22 апреля

Трейлер фильма «Гемини»: Уилл Смит против Уилла Смита

Вчера

Бокс-офис России: «Миллиард» стартует лучше, чем «Духless»

Вчера
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании