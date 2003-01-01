Трейлер фильма «Эбигейл»: Избранная и отечественный стимпанк

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Кинокомпания KD Studios (ранее Kinodanz) продолжает работать на ниве подростковых фильмов об избранных и магии, которая скрыта внутри. На этот раз взялись за стилистику стимпанка: по улицам ходят солдаты в масках, в небе летают дирижабли замысловатой конструкции, все носят непрактичную одежду. В этот мир поместили главную героиню — девушку, идущую против системы.

Действие разворачивается в городе, закрытом от остального мира из-за эпидемии загадочной болезни. Любого зараженного моментально изолируют от остальных в попытке сдержать дальнейшее заражение. Но Эбигейл (Тинатин Далакишвили), чьего отца забрали, когда ей было шесть лет, подозревает, что все не так просто. Она отправляется на его поиски и так узнает, что город на самом деле полон магии. Той самой, что кроется в ней самой.

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