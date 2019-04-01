Звезда «Игры престолов» снимется в сериале «Темная башня» и еще 9 событий дня

Джером Флинн снимется в сериале «Темная башня»
Исполнитель роли Бронна в сериале «Игр престолов» присоединился к актерскому составу новой экранизации одноименного цикла фантастических романов Стивена Кинга. Кого именно сыграет Флинн не уточняется: вероятно, он появится на экране в образе одного из стрелков. Шоураннером проекта выступает Глен Маззара («Щит», «Ходячие мертвецы»).
Источник: The Mirror
Натали Портман озвучит фильм о дельфинах
Проект «Дельфиний риф» расскажет о молодом дельфине Эко, который не может решить, пора ли ему вырасти и стать полноценным членом дельфиньего общества. Фильм выйдет на стрим-сервисе Disney+ в рамках программы о природе Disneynature.
Источник: Deadline
Трейлер заключительного эпизода сериала «Готэм»
Последняя серия выйдет 25 апреля.
Канал HBO заказал производство комедийного сериала Армандо Ианнуччи
«5-я авеню» расскажет о мире будущего, где главным туристическим направлением стал космос и наша Солнечная система. В сериале снимаются Хью Лори, Джош Гад, Зак Вудс и другие.
Источник: THR
Дженнифер Лопез и Оуэн Уилсон снимутся в романтической комедии «Женись на мне»
Фильм расскажет о популярной певице (Лопез), которая перед свадьбой узнает, что ее жених-рокер изменял ей. В полной растерянности прямо во время выступления она просит первого попавшегося на глаза мужчину, учителя математики (Уилсон), жениться на ней. Кэт Койро поставит картину.
Источник: THR
Читатели КиноПоиска в «ВКонтакте» выбирают русских «Мстителей»
Пользователи уже проголосовали за актеров на роли Железного человека, Небулы и Вижена. Сейчас они выбирают, кто может сыграть Воителя.
Джейк Лэси снимется в сериале Hulu «Фанатик»
Главную роль в новой экранизации романа Ника Хорнби исполнит Зои Кравиц. Она сыграет владелицу магазина пластинок, которая фанатично обожает музыку и поп-культуру.
Источник: Deadline
Джанин Серраллес снимется в американском ремейке «Утопии»
По сюжету сериала пятерке молодых людей в руки попадает рукопись продолжения культового графического романа «Эксперименты утопии», где, как считается, предсказывались самые страшные катастрофы, постигнувшие человечество в XX веке. Когда организации «Сеть» становится известно, что существует сиквел, в городе появляются два странных типа с вопросом «Где Джессика Хайд?», и жизнь любителей комикса принимает опасный оборот. Гиллиан Флинн, автор бестселлеров «Исчезнувшая», «Темные тайны» и «Острые предметы», написала сценарий ремейка и занимает пост шоураннера и исполнительного продюсера проекта.
Источник: Deadline
Новые кадры
Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.