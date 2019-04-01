Звезда «Игры престолов» снимется в сериале «Темная башня» и еще 9 событий дня

Джером Флинн снимется в сериале «Темная башня» Исполнитель роли Бронна в сериале «Игр престолов» присоединился к актерскому составу новой экранизации одноименного цикла фантастических романов Стивена Кинга. Кого именно сыграет Флинн не уточняется: вероятно, он появится на экране в образе одного из стрелков. Шоураннером проекта выступает Глен Маззара («Щит», «Ходячие мертвецы»). Источник: The Mirror Натали Портман озвучит фильм о дельфинах Проект «Дельфиний риф» расскажет о молодом дельфине Эко, который не может решить, пора ли ему вырасти и стать полноценным членом дельфиньего общества. Фильм выйдет на стрим-сервисе Disney+ в рамках программы о природе Disneynature. Источник: Deadline Трейлер заключительного эпизода сериала «Готэм»

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