Звезда «Игры престолов» снимется в сериале «Темная башня» и еще 9 событий дня

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Джером Флинн снимется в сериале «Темная башня»

Исполнитель роли Бронна в сериале «Игр престолов» присоединился к актерскому составу новой экранизации одноименного цикла фантастических романов Стивена Кинга. Кого именно сыграет Флинн не уточняется: вероятно, он появится на экране в образе одного из стрелков. Шоураннером проекта выступает Глен Маззара («Щит», «Ходячие мертвецы»).

Источник: The Mirror

Натали Портман озвучит фильм о дельфинах

Проект «Дельфиний риф» расскажет о молодом дельфине Эко, который не может решить, пора ли ему вырасти и стать полноценным членом дельфиньего общества. Фильм выйдет на стрим-сервисе Disney+ в рамках программы о природе Disneynature.

Источник: Deadline

Трейлер заключительного эпизода сериала «Готэм»

Последняя серия выйдет 25 апреля.

Канал HBO заказал производство комедийного сериала Армандо Ианнуччи

«5-я авеню» расскажет о мире будущего, где главным туристическим направлением стал космос и наша Солнечная система. В сериале снимаются Хью Лори, Джош Гад, Зак Вудс и другие.

Источник: THR

Дженнифер Лопез и Оуэн Уилсон снимутся в романтической комедии «Женись на мне»

Фильм расскажет о популярной певице (Лопез), которая перед свадьбой узнает, что ее жених-рокер изменял ей. В полной растерянности прямо во время выступления она просит первого попавшегося на глаза мужчину, учителя математики (Уилсон), жениться на ней. Кэт Койро поставит картину.

Источник: THR

Читатели КиноПоиска в «ВКонтакте» выбирают русских «Мстителей»

Пользователи уже проголосовали за актеров на роли Железного человека, Небулы и Вижена. Сейчас они выбирают, кто может сыграть Воителя.

Джейк Лэси снимется в сериале Hulu «Фанатик»

Главную роль в новой экранизации романа Ника Хорнби исполнит Зои Кравиц. Она сыграет владелицу магазина пластинок, которая фанатично обожает музыку и поп-культуру.

Источник: Deadline

Джанин Серраллес снимется в американском ремейке «Утопии»

По сюжету сериала пятерке молодых людей в руки попадает рукопись продолжения культового графического романа «Эксперименты утопии», где, как считается, предсказывались самые страшные катастрофы, постигнувшие человечество в XX веке. Когда организации «Сеть» становится известно, что существует сиквел, в городе появляются два странных типа с вопросом «Где Джессика Хайд?», и жизнь любителей комикса принимает опасный оборот. Гиллиан Флинн, автор бестселлеров «Исчезнувшая», «Темные тайны» и «Острые предметы», написала сценарий ремейка и занимает пост шоураннера и исполнительного продюсера проекта.

Источник: Deadline

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«Однажды… в Голливуде»

«Годзилла 2: Король монстров»

«Джон Уик 3»

«Люди в черном: Интернэшнл»

«Детские игры»

«Форсаж: Хоббс и Шоу»

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