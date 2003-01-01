Бокс-офис России: «Миллиард» стартует лучше, чем «Духless»

1. «Миллиард» (1-я неделя), 169 млн рублей, 583 тысячи зрителей, 30 115 сеансов

Криминальная комедия Романа Прыгунова, на которую еще пару месяцев назад возлагались серьезные кассовые надежды, ближе к началу проката столкнулась с волной скепсиса. После предпремьерного показа стало понятно, что сарафан у фильма будет, мягко говоря, неблестящий. В итоге за неделю до выхода аналитики сошлись в том, что показать сносный результат на старте фильм способен в основном за счет мощной рекламной поддержки ВГТРК и зрителей из регионов, которые лояльно относятся к отечественному комедийному продукту. Эти два фактора в итоге и оказались решающими. Фильм стартовал по нижней границе ожиданий, но совсем провальным его результат назвать нельзя. «Духless» того же Прыгунова собрал в первый уик-энд меньше (161 млн рублей), а «Селфи» — еще хуже (120 млн рублей).

Кроме того, у новинки третий старт среди российских комедий 2019 года после «Громкой связи» (215 млн рублей) и «Бабушки легкого поведения 2» (204 млн рублей). Учитывая свободный от серьезной конкуренции ближайший уик-энд, рубеж в 300 млн рублей «Миллиард» должен преодолеть без труда. А вот собрать больше со смешанными отзывами и выходом «Мстителей» будет непросто.

2. «После» (1-я неделя), 106 млн рублей, 411 тысяч зрителей, 14 577 сеансов

Экранизация девичьего бестселлера, популярного преимущественно в европейских странах, стала в нашей стране спящим хитом. Фанатки литературного первоисточника штурмовали кинотеатры в первый день проката, в результате чего в четверг «После» занял первое место по выручке среди всех релизов уик-энда. Затем ажиотаж немного спал, но все равно независимая мелодрама пользовалась устойчивым спросом и с большим отрывом заняла первое место в топ-10 по средней посещаемости (28 человек на одном сеансе) и наработке на сеанс (7222 рубля). Для сравнения: у «Миллиарда» аналогичные показатели равны 19 и 5547. На фоне других успешных мелодрам, ориентированных на молодую женскую аудиторию, сборы «После» также выглядят внушительно: позади остались стартовые результаты «До встречи с тобой» (93 млн рублей) и сиквела «Трех метров над уровнем неба» (82 млн рублей с учетом СНГ).

3. «Проклятие плачущей» (1-я неделя), 71 млн рублей, 249 тысяч зрителей, 18 622 сеанса

Хоррор от продюсера Джеймса Вана получил роспись, сопоставимую с фильмами франшизы «Заклятие». Однако проект оказался другого уровня. В США он ориентирован в основном на латиноамериканского зрителя и явно не ставит перед собой амбициозных кассовых задач. Впрочем, имя продюсера в данном случае смогло мобилизовать значительное количество фанатов студийных хорроров. Картина хоть и не повторила ни один из стартовых результатов флагманской франшизы Вана, но приблизилась к «Проклятию Аннабель» (81 млн рублей). Похожие цифры в нашей стране в первый уик-энд демонстрировал сиквел «Синистера» (70 млн рублей). Однако чрезмерное количество сеансов привело к тому, что у «Проклятия плачущей» совсем небольшой показатель средней посещаемости — 13 человек на одном сеансе. Это восьмой показатель в топ-10.

4. «Шазам!» (3-я неделя), 41 млн рублей (-68%), 147 тысяч зрителей, 8449 сеансов

По итогам трех недель «Шазам!» начал отставать от графика «Человека-муравья и Осы». У кинокомикса DC после минувшего уик-энда в копилке 599 млн рублей, а детище Marvel на аналогичный период собрало 634 млн рублей. Впрочем, отрыв от оригинального «Человека-муравья» у «Шазама!» существенный. Тот по итогам трех недель зарабатывал 536 млн рублей.

5. «Хеллбой» (2-я неделя), 36 млн рублей (-75%), 132 тысячи зрителей, 11 064 сеанса

Кинокомикс студии Millennium за 11 дней заработал 271 млн рублей и обошел финальные сборы предыдущей части «Хеллбоя» (190 млн рублей с учетом СНГ). Впрочем, с учетом выросшей за 11 лет цены билета в кино эта победа не кажется убедительной. Зрителей франшиза растеряла. Если картину Гильермо дель Торо посмотрело 1,3 миллиона человек, то опус Нила Маршалла смог заинтересовать лишь 805 тысяч жителей нашей страны. И хотя прокат «Хеллбоя» продолжается, понятно, что пик интереса к фильму позади.

6. «Домовой» (2-я неделя), 24 млн рублей (-60%), 113 тысяч зрителей, 8156 сеансов

Отечественная городская сказка за два уик-энда довела свою кассу до 93 млн рублей. Падение относительно стартового результата оказалось довольно серьезным: проекты «Тот еще…» и «Подарок с характером» в свое время отделывались минимальными потерями в районе 30%. Не все в порядке у «Домового» и со средней посещаемостью — 13 человек на одном сеансе. Все это говорит о том, что перед нами середняк проката, который куда лучше будет себя чувствовать в телеэфире и на онлайн-платформах.

7. «Пушистый шпион» (1-я неделя), 22 млн рублей, 101 тысяча зрителей, 8146 сеансов

Еще один ничем не поразивший проект — немецкий мультфильм, выпущенный компанией «Наше кино», которая регулярно привозит в Россию аналогичного уровня и амбиций анимацию. Бразильский «Плюшевый монстр» этого же дистрибьютора собирал на старте чуть больше (25 млн рублей), исландские «Славные пташки» — чуть меньше (21 млн рублей).

8. «Кладбище домашних животных» (3-я неделя), 19 млн рублей (-77%), 73 тысячи зрителей, 4941 сеанс

Фильм Paramount официально стал самым кассовым хоррором студии в нашей стране, заработав 358 млн рублей. Финальные сборы предыдущего лидера, фильма «Тихое место», превзойдены на 37 млн рублей. На данный момент именно «Кладбище домашних животных» с большим отрывом возглавляет топ самых кассовых фильмов ужасов 2019 года в нашем прокате. Однако премьеры фаворитов нынешнего года в этом жанре еще впереди.

9. «Дамбо» (4-я неделя), 13 млн рублей (-70%), 60 тысяч зрителей, 3435 сеансов

Проект Disney и Тима Бёртона заработал 460 млн рублей. Среди релизов студии ближе всего к «Дамбо» по кассе «Щелкунчик и четыре королевства» (490 млн рублей). Впрочем, и до этих сборов диснеевский слон, похоже, не долетит.

10. «Нуреев. Белый ворон» (1-я неделя), 6,4 млн рублей, 22 тысячи зрителей, 2315 сеансов

Фильм Рэйфа Файнса получил хорошее медийное освещение благодаря приезду режиссера на премьеру, состоявшуюся в рамках ММКФ. Однако это никак не помогло картине в прокате. Стартовав в субботу, «Нуреев» за два дня отметился разве что худшей средней посещаемостью в топ-10 (9 человек на одном сеансе).

Ближайший уик-энд довольно мертвый, кассовые новинки не ожидаются. Все, разумеется, ждут новых «Мстителей», которые появятся в российских кинотеатрах лишь в начале следующей недели. Зато 25 апреля в прокат выходят сразу три участника конкурса Берлинского кинофестиваля: «По воле божьей» Франсуа Озона, «Пираньи Неаполя» Клаудио Джованнези и «Синонимы» Надава Лапида. Последняя картина, собственно, и победила в Берлине.