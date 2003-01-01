Звезды Marvel в песне пересказали историю франшизы

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При поддержке Джимми Фэллона звезды киновселенной Marvel записали свою версию песни «We Didn’t Start The Fire» Билли Джоэла, где напомнили зрителю, что происходило с франшизой до «Финала».

Сделанный в виде панелей из комиксов ролик постепенно представляет всех супергероев, периодически напоминая о важных событиях киновселенной. Заканчивается он мозаикой с портретом Стэна Ли, складывающейся из кадров.

Премьера блокбастера «Мстители: Финал» уже прошла в Америке, и если верить первым отзывам, то у студии Marvel и братьев Руссо получилось сделать интересное, захватывающее кино. Достойное завершение «саги бесконечности», фильм абсолютно точно порадует фанатов франшизы.

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Звезды Marvel в песне пересказали историю франшизы

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