Сцена с Мистером Маймом в «Детективе Пикачу» вдохновлена триллером «Семь»

Режиссер «Детектива Пикачу» Роб Леттерман дал интервью IGN, где обсудил одного из самых странных покемонов фильма — Мистера Майма. По словам режиссера, долгое время он не знал, как включить его в сюжет, но в итоге вдохновение пришло во время просмотра триллера Дэвида Финчера «Семь».

«Мне показалось, что было бы забавно сделать такую классическую сцену допроса из нуар-фильма, но с Мистером Маймом», — рассказал Леттерман.

«Они догоняют Майма и воссоздают классическую сцену полицейского допроса, какую можно найти в любом детективе, только перевернутую с ног на голову, — продолжает постановщик. — Потому что несговорчивый информатор, которого они допрашивают, — мим».

Но даже после этого постановщик не был до конца уверен, что ему позволят эту сцену в фильме.

«Признаться, я думал, что она не сработает и за миллион лет, — говорит режиссер. — Честно. Она была очень странной. В какой-то момент я подумывал ее вырезать, потому что думал: „Такое никогда не сработает. Это же безумие“. Но потом мы начали показывать ее людям, и все были в восторге. Оказалось, что это одна лучших сцен в фильме».

Мистер Майм — покемон, внешне напоминающий смешного человечка с круглой головой, с выделяющимися розовыми щеками и двумя отростками. На первый взгляд кажется, что он одет в рубашку с ярко-розовыми короткими рукавами. Мистер Майм умеет изолировать звук, создавать невидимые стены, делать объекты невидимыми и даже излучать энергию из своих пальцев.

Основанный на видеоигре «Великий детектив Пикачу», фильм рассказывает о покемоне Пикачу — отличном сыщике в теле очаровательного желтого грызуна. Долгое время он работал с детективом Гарри Гудманом, но после его исчезновения столкнулся с проблемой: он умеет разговаривать, только его никто не понимает, все слышат лишь стандартное «пика-пика».

Все меняется, когда герой встречает сына своего напарника, 21-летнего Тима Гудмана (Джастис Смит). Как и отец, он понимает речь Пикачу. Судя по всему, судьба свела их вместе, чтобы они смогли разрешить загадку, связанную с исчезновением покемонов по всему городу.

Источник: IGN