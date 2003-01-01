Режиссер «Оно 2» опубликовал первый кадр из продолжения

Андрес Мускетти поздравил Джеймса МакЭвоя с днем рождения и поделился в Instagram первым кадром из хоррора «Оно 2» . Режиссер опубликовал фото со взрослым Биллом Денбро в исполнении МакЭвоя. В первом фильме неофициального лидера «Клуба неудачников» сыграл Джейден Мартелл .

«И счастливого запоздалого дня рождения великолепному Джеймсу МакЭвою, который 6 сентября ударит своими к-к-кулаками по всему, что движется», — написал режиссер.

«Оно» — экранизация одноименного бестселлера Стивена Кинга. В центре сюжета — группа ребят из городка Дерри, в канализации которого обитает древний демон. В образе танцующего клоуна Пеннивайза он похищает детей, чтобы подпитываться их страхом. В итоге друзьям удается побороть собственные кошмары и изгнать монстра.

Проходит 27 лет после первой встречи с демоническим Пеннивайзом. Они уже выросли, и у каждого своя жизнь. Но неожиданно их спокойное существование нарушает странный телефонный звонок, который заставляет их вновь собраться вместе и вернуться в родной городок.

Взрослых членов «Клуба неудачников», кроме МакЭвоя, сыграли Билл Хейдер, Джессика Честейн, Джеймс Рэнсон, Джей Райан, Айзая Мустафа и Энди Бин. В сиквеле также появятся молодые актеры из первого фильма. Билл Скарсгард вновь исполнит роль зловещего Пеннивайза.