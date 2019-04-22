Кинотеатры попросили Минкультуры и Disney выпустить «Мстители: Финал» 25 апреля

Представители киносетей «КАРО», «Киномакс» и «Синема Стар» обратились к министерству культуры и прокатной компании WDSSPR (Dinsey/Sony) с просьбой выпустить блокбастер «Мстители: Финал» в прокат раньше намеченного срока. В письме они просят начать показ картины в форматах IMAX, Luxe, D-box, 4DX, Doldy Atmos 25 апреля, а не 29-го, как запланировано.

В министерстве подтвердили, что получили письмо от кинотеатров. При этом представитель ведомства подчеркнул, что дату релиза назначает прокатчик, а не Минкультуры. WDSSPR подала документы на 29 апреля и после этого не обращалась с просьбой перенести премьеру фильма.

Компания WDSSPR пока никак не прокомментировала ситуацию.

Кинотеатры обеспокоены в первую очередь сборами предстоящего уик-энда 25—28 апреля. Изначально считалось, что кассу обеспечит «Миллиард» с Владимиром Машковым, но картина не стала хитом, хотя и показала неплохой результат в 168,7 млн рублей. В итоге киносети оказались на выходных без крупного релиза, способного привлечь зрителя.

Источник: «Ведомости»