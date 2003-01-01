Идеальная кульминация франшизы: Первая реакция на четвертых «Мстителей»

22 фильма киновселенной Marvel, начиная с первого «Капитана Америка» и заканчивая «Войной бесконечности», вели к «Финалу». Даже когда никто и не подозревал, что подобный финал может существовать. Но, судя по всему, братья Руссо смогли увязать всю франшизу воедино и сделать достойную кульминацию, после которой киновселенная изменится навсегда. Первые зрители уже успели посмотреть фильм на премьере в Лос-Анджелесе. К счастью для всех, они последовали завету режиссеров и не стали раскрывать детали сюжета. Вместо этого они ограничились общими реакциями. Практически все признаются, что во время просмотра они плакали, смеялись и снова плакали. Многие повторяют, что зрители, даже самые хитрые, не готовы к тому, что ждет их в кинотеатрах. Вот что они пишут (без спойлеров). «Только что с премьеры „Финала“. Боже. Мой».

«„Мстители: Финал“ — потрясающее, удивительное кино. Ничего подобного я не видел. Этот фильм — все, чего я хотел, и ГОРАЗДО больше. Потрясающе».

«Во время просмотра я невероятно громко смеялся, хлопал невероятно сильно и так сильно плакал. Этот фильм превосходит любые ожидания, идеальное завершение всей киновселенной Marvel».

«БОЖЕ. БОЖЕ. БОЖЕ. БОЖЕ. БОЖЕ. Я ТРАВМИРОВАН. Я В РАЗДРАЕ. Я НЕ МОГУ ДЫШАТЬ. МОЕ ГОРЛО БОЛИТ. У МЕНЯ БОЛИТ ГОЛОВА. ***** МОЮ ЖИЗНЬ. ЧТО ЗА КИНО».

«Рецензия на „Мстители: Финал“ от Криса Эванса: „Я шесть раз плакал“».

«Только что посмотрел „Мстители: Финал“. Не уверен, что гипербола применима к этому фильму. По всем пунктам величайший фильм Marvel, и словами не описать, насколько он эпичен. И да, Соколиный Глаз — рок-звезда».

«„Мстители: Финал“ — шедевральный эпик, настоящая кульминация 22 фильмов, которая не только завершила историю, но и расширила ее. Во время просмотра этой картины вы больше узнаете о других. Если „Война бесконечности“ — грубая сила, то „Финал“ — мозги. И, ух ты, какая тут концовка!»

«Не ждите «Войну бесконечности 2». Два фильма очень разные, но при этом идеально дополняют друг друга. Какой фильм киновселенной Marvel посмотреть до этого? Если честно, то все. Вот это опыт, вот это свершение».

«Спойлерить не буду, но скажу, что я смеялся, плакал, плакал, радовался, смеялся и снова плакал, а потом весь зал аплодировал стоя. А потом я снова плакал. Готовьтесь, ребята. Готовьтесь».

«Представьте себе наилучшую версию „Финала“, и этот фильм каким-то образом превосходит эти ожидая. Я плакал пять-шесть раз. Это самый эмоциональный, самый эпичный фильм киновселенной Marvel. Дань уважения десяти годам этой вселенной, и, срань господня, в фильме отличный фан-сервис. О-о-о-о-о-очень хорошо».

«В „Финале“ столько комиксового великолепия, что вы можете быть просто не готовы. Отличное сочетание экшена, эмоций и юмора, пока ставки остаются на высоте. Реальное достижение для блокбастеров».

«„Мстители: Финал“ — невероятно удовлетворительная кульминация не только „Войны бесконечности“, но и всех фильмов, что были до этого. Для этого и существует киновселенная Marvel. (И это говорит человек, который не в восторге от „Войны бесконечности“)».

«Невероятно! „Финал“ приводит всю киновселенную Marvel к мощному, захватывающему, интересному и достойному завершению! Это КРАСИВЫЙ фильм! Смешной, умный, ГЕНИАЛЬНЫЙ! Идеальное сочетание экшена, души и юмора! Лучше не бывает. Лучший супергеройский фильм в истории!»

«Ух ты. „Финал“ потрясающий. Неожиданно поразительный и удивительно удовлетворительный. Это наилучший подарок для фанатов киновселенной Marvel. Он очень длинный, и есть несколько осечек, но этот фильм — все, чего вы хотели, и сверх того».

«Только что посмотрела „Финал“, и, ребятки, вы к этому не готовы. Все теории вам не помогут. Я постоянно плакала, махала руками и кричала в голос. Невероятно».

«Это не преувеличение: „Мстители: Финал» — все, чего вы хотели, и гораздо больше. Я поражен. Идеальный разбор последних 11 лет, отличная и самая лучшая кульминация. Бесспорно, мой новый любимый фильм киновселенной Marvel. Я потрясен».