Мэйси Уильямс рассказала о сцене секса в новом эпизоде «Игры престолов»

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В эпизоде «Игры престолов» «Рыцарь Семи Королевств» все знакомые герои собрались в Винтерфелле, где им предстоит сразиться с армией мертвых. Каждый по-своему скрашивает часы перед битвой: кто-то пьет, кто-то греется у костра, а Арья Старк решила впервые заняться сексом. Но Мэйси Уильямс, исполнительница роли Арьи, сперва не поверила, что такая сцена действительно будет в сериале.
«Сперва я подумала, что это прикол, — говорит Уильямс о Дэвиде Бениоффе и Д. Б. Уайссе, больших любителях подобных шуток. — Я такая: „Йо, молодцы“. А они такие: „Не, мы этим уже давно не занимались“. Вот *****!»
Когда дело дошло до съемок, то Бениофф и Уайсс повели себя достойно, предложив Уильямс самой выбрать, насколько она готов раздеться на камеру. В итоге актриса решила, что Арья не будет разгуливать голой, это не в духе героини.
В качестве партнера Арья выбрала Джендри, бастарда Роберта Баратеона, с которым ее связывают продолжительные отношения. Джозеф Демпси прекрасно понимал, что давно знаком с Уильямс, и поначалу чувствовал себя неловко.
«Понятное дело, для меня все было немного странно, ведь я знаю Мэйси с 11—12 лет, — говорит 31-летний Демпси. — В то же время я не хотел относиться покровительственно к Мэйси — она 20-летняя женщина. Так что мы просто хорошенько повеселились».
Возраст героини озаботил и зрителей сериала. Прямо во время просмотра фанаты кинулись проверить возраст героини Уильямс, чтобы удостовериться, что с любимым персонажем не происходит ничего предосудительного. Перед выходом эпизода британский аккаунт HBO опубликовал список свершений для 18-летнего, фактически подтвердив возраст Арьи.
«К 18 годам в Вестеросе ты должен/должна:
— завести питомца;
— съехать из родительского дома;
— постоянно путешествовать;
— завести список для убийств;
— прикинуться, что ты другого пола, чтобы тебя не поймали;
— ненадолго ослепнуть;
— вычеркнуть как минимум три имени из списка для убийств».
Сама же Уильямс считает, что сцена с Джендри помогла Арье снова почувствовать себя человеком. За годы она привыкла закрываться от других и постоянно сражаться за собственную жизнь, так что перед самой важной битвой в своей жизни она наконец смогла довериться кому-то и немного расслабиться.
Восьмой сезон «Игры престолов» доступен зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска (по подписке «КиноПоиск + Амедиатека», где сейчас также можно посмотреть все прошлые сезоны сериала). На КиноПоиске сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает короткую справку о персонажах.
Источник: EW
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