Американец посмотрел «Капитана Марвел» 116 раз

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Уроженец Висконсина Стив Руппель установил рекорд для Книги Гиннесса по количеству просмотров одного фильма: он сходил на 116 сеансов блокбастера «Капитан Марвел». В общей сложности он отсмотрел 14 268 минут картины.

Чтобы установить рекорд, Руппелю требовалось посмотреть фильм лишь 104 раза, но он решил пойти дальше, чтобы в будущем ему не пришлось повторять опыт. Чтобы ни у кого не возникло вопросов, он каждый раз фотографировался — например, на фоне постера «Капитана Марвел» — и брал письменные свидетельства у других зрителей, которые подтверждали, что он действительно смотрел картину.

Для достижения рекорда иногда ему приходилось смотреть «Капитана Марвел» по семь раз в день. Руппель регулярно брал отгулы и длинные перерывы на обед, чтобы успеть посмотреть фильм целиком. Чтобы скрасить повторяющийся просмотр, Руппель высматривал на экране разные детали. Так, с помощью полнолуния и календаря он выяснил, когда точно происходят события картины.

При этом Руппель и сам не уверен, почему решил установить этот рекорд. «Я подумал, что ничего безумнее не придумать. Я подумал: это невозможно, — говорит рекордсмен. — Я даже не знаю, почему этот рекорд, но спустя какое-то время я решил: „Я должен попробовать“».

Выбор выпал на «Капитана Марвел» потому, что картины Marvel, как правило, показывают достаточно долго и часто. Руппель подумывал установить рекорд с каким-нибудь фильмом студии Disney, ведь они короче, но в итоге решил, что беспрестанное пение просто сведет его с ума.

Ранее Руппель установил уже четыре рекорда Книги Гиннесса. Один из них — пробежать полумарафон в самом большом количестве футболок.

Источник: WSAW

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