Букмекеры назвали коэффициенты ставок на восьмой сезон «Игры престолов»

Несколько букмейкерских сайтов высчитали коэффициент ставок для большинства самых важных вопросов, связанных с восьмым сезоном «Игры престолов». Букмекеры принимают ставки на то, кто умрет первым, в кого вселится Бран и, разумеется, кто в итоге займет Железный трон и станет править Вестеросом.
Что касается того, кому достанется Железный трон, то здесь самый надежный выбор — Джон Сноу (3,25). Интересно, что второе место занимает Бран/Трехглазый ворон (3,75), которого мало волнует обычная власть. Хорошо выиграть можно с помощью Короля Ночи (16) или Тириона (16). Странно в списке смотрится Петир Бейлиш, погибший в седьмом сезоне. Но у него, по расчетам, все равно больше шансов, чем у Арьи (13,5 против 21).
Можно рискнуть и поставить на Григора Клигана (151) и сорвать большой куш.
Кто будет править Вестеросом?
Джон Сноу — 3,25
Бран Старк — 3,75
Санса Старк — 6
Дейенерис Таргариен — 6,5
Джендри — 7,5
Петир Бейлиш — 13,5
Король Ночи — 16
Тирион Ланнистер — 16
Арья Старк — 21
Сэмвелл Тарли — 21
Серсея Ланнистер — 26
Ребенок Джона и Дейенерис — 26
Джейме Ланнистер — 41
Варис — 71
Давос Сиворт — 71
Бронн — 101
Эурон Грейджой — 101
Бриенна Тарт — 101
Якен Хгар — 101
Джорах Мормонт — 101
Мелиссандра — 101
Даарио Нахарис — 126
Берик Дондаррион — 126
Сандор Пес Клиган — 126
Джилли — 151
Теон Грейджой — 151
Яра Грейджой — 151
Тормунд Великанья Смерть — 151
Григор Гора Клиган — 151
По поводу того, кто же не переживает последний сезон, тут самый безопасный выбор — Эурон Грейджой (3). У Старков много шансов остаться в живых: у Джона и Сансы коэффициент 26, а Арьи — 16, что все равно лучше, чем у Серсеи (6).
Кто умрет первым?
Эурон Грейджой — 3
Теон Грейджой — 3
Серсея Ланнистер — 6
Джейме Ланнистер — 6
Яра Грейджой — 11
Арья Старк — 16
Тирион Ланнистер — 16
Дейенерис Таргариен — 26
Джон Сноу — 26
Санса Старк — 26
Считается, что Серсею убьет Джейме (2,3), но до нее с таким же успехом может добраться и Арья (2,5). Меньше всего шансов выиграть у тех, кто поставит на Джораха (67), но если действительно так повернется, то они неплохо заработают.
Кто убьет Серсею?
Джейме Ланнистер — 2,3
Арья Старк — 2,5
Она выживет — 6,5
Тирион Ланнистер — 6,5
Санса Старк — 11
Дейенерис Таргариен — 21
Джон Сноу — 21
Король Ночи — 21
Эурон Грейджой — 26
Квиберн — 26
Эллария Сэнд — 41
Гора — 41
Джорах Мормонт — 67
Остальные вопросы
Родит ли Серсея?
Да: 2,75
Нет: 1,38
Есть ли заговор между Тирионом и Серсеей?
Да: 2,5
Нет: 1,5
Кто победит в «Клиганбоуле»?
Сандор Пес Клиган — 1,2
Григор Гора Клиган — 4
Умрут оба — 4,5
Использует ли Арья лицо Мизинца?
Да: 3
Нет: 1,3
В кого перенесется Бран Старк?
Ворон — 2,25
Дракон — 4
Человек — 4
Волк — 4
Другой вариант — 5
Восьмой сезон «Игры престолов» доступен зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска (по подписке «КиноПоиск + Амедиатека», где сейчас также можно посмотреть все прошлые сезоны сериала). На КиноПоиске сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает короткую справку о персонажах.
Источник: Variety