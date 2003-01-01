Букмекеры назвали коэффициенты ставок на восьмой сезон «Игры престолов»

Несколько букмейкерских сайтов высчитали коэффициент ставок для большинства самых важных вопросов, связанных с восьмым сезоном «Игры престолов». Букмекеры принимают ставки на то, кто умрет первым, в кого вселится Бран и, разумеется, кто в итоге займет Железный трон и станет править Вестеросом.

Что касается того, кому достанется Железный трон, то здесь самый надежный выбор — Джон Сноу (3,25). Интересно, что второе место занимает Бран/Трехглазый ворон (3,75), которого мало волнует обычная власть. Хорошо выиграть можно с помощью Короля Ночи (16) или Тириона (16). Странно в списке смотрится Петир Бейлиш, погибший в седьмом сезоне. Но у него, по расчетам, все равно больше шансов, чем у Арьи (13,5 против 21).

Можно рискнуть и поставить на Григора Клигана (151) и сорвать большой куш.

Кто будет править Вестеросом?

Джон Сноу — 3,25

Бран Старк — 3,75

Санса Старк — 6

Дейенерис Таргариен — 6,5

Джендри — 7,5

Петир Бейлиш — 13,5

Король Ночи — 16

Тирион Ланнистер — 16

Арья Старк — 21

Сэмвелл Тарли — 21

Серсея Ланнистер — 26

Ребенок Джона и Дейенерис — 26

Джейме Ланнистер — 41

Варис — 71

Давос Сиворт — 71

Бронн — 101

Эурон Грейджой — 101

Бриенна Тарт — 101

Якен Хгар — 101

Джорах Мормонт — 101

Мелиссандра — 101

Даарио Нахарис — 126

Берик Дондаррион — 126

Сандор Пес Клиган — 126

Джилли — 151

Теон Грейджой — 151

Яра Грейджой — 151

Тормунд Великанья Смерть — 151

Григор Гора Клиган — 151

По поводу того, кто же не переживает последний сезон, тут самый безопасный выбор — Эурон Грейджой (3). У Старков много шансов остаться в живых: у Джона и Сансы коэффициент 26, а Арьи — 16, что все равно лучше, чем у Серсеи (6).

Кто умрет первым?

Эурон Грейджой — 3

Теон Грейджой — 3

Серсея Ланнистер — 6

Джейме Ланнистер — 6

Яра Грейджой — 11

Арья Старк — 16

Тирион Ланнистер — 16

Дейенерис Таргариен — 26

Джон Сноу — 26

Санса Старк — 26

Считается, что Серсею убьет Джейме (2,3), но до нее с таким же успехом может добраться и Арья (2,5). Меньше всего шансов выиграть у тех, кто поставит на Джораха (67), но если действительно так повернется, то они неплохо заработают.

Кто убьет Серсею?

Джейме Ланнистер — 2,3

Арья Старк — 2,5

Она выживет — 6,5

Тирион Ланнистер — 6,5

Санса Старк — 11

Дейенерис Таргариен — 21

Джон Сноу — 21

Король Ночи — 21

Эурон Грейджой — 26

Квиберн — 26

Эллария Сэнд — 41

Гора — 41

Джорах Мормонт — 67

Остальные вопросы

Родит ли Серсея?

Да: 2,75

Нет: 1,38

Есть ли заговор между Тирионом и Серсеей?

Да: 2,5

Нет: 1,5

Кто победит в «Клиганбоуле»?

Сандор Пес Клиган — 1,2

Григор Гора Клиган — 4

Умрут оба — 4,5

Использует ли Арья лицо Мизинца?

Да: 3

Нет: 1,3

В кого перенесется Бран Старк?

Ворон — 2,25

Дракон — 4

Человек — 4

Волк — 4

Другой вариант — 5

Восьмой сезон «Игры престолов» доступен зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска (по подписке «КиноПоиск + Амедиатека», где сейчас также можно посмотреть все прошлые сезоны сериала). На КиноПоиске сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает короткую справку о персонажах.

Источник: Variety