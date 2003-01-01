Американский бокс-офис: «Проклятие плачущей» рискует перед финалом «Мстителей»

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 19 по 21 апреля. Данные предварительные и могут измениться.

1. «Проклятие плачущей» (1-я неделя), 26,5 млн долларов, 3372 кинотеатра

В воскресенье была католическая Пасха, что означает дополнительный выходной в понедельник в большинстве американских школ. Но общие сборы за уик-энд составили всего 111 млн долларов — худший результат пасхальных выходных за последние 15 лет. В прокате затишье, и это затишье перед бурей, которой станет на этой неделе «Мстители: Финал». Ужас конкурентов перед мегапремьерой приводит к понятной логике: фильм, выпущенный в минувшую пятницу, прожил бы в прокате неделю, а потом был задавлен машиной Marvel, поэтому новых больших релизов на прошлой неделе почти не было, кроме «Проклятия плачущей».

Фильм ужасов со взрослым рейтингом R находится совсем в другой категории, чем тентпол Marvel, поэтому студия Warner Bros. решилась на контрпрограммирование и в третий раз подряд удержала первую строчку (после успешного запуска «Шазама!»). В любом случае хорроры хорошо собирают только в первый уик-энд. Хоррор режиссера-дебютанта Майкла Чавеса, спродюсированный Джеймсом Ваном, на старте собрал в прокате почти втрое больше своего бюджета (фильм снят за скромные 9 миллионов), а значит, свою основную задачу по большому счету решил. За пределами Америки сборы еще больше — 30 миллионов в 71 стране.

Сюжет построен вокруг персонажа из мексиканского фольклора — призрака матери, которая потеряла своих детей и мстит за это миру. Критики не впечатлены картиной (всего 32% на Rotten Tomatoes), но это мало влияет на судьбу хорроров в прокате. Если трейлеры достаточно страшные, то рецензии никого не интересуют, а рекламная кампания «Плачущей» была удачной. Один из факторов успеха — информация о том, что действие происходит во вселенной «Заклятий». Это иллюстрация силы франшиз: публика доверяет уже известному ей бренду, хотя прямого отношения к двум частям «Заклятий» сюжет не имеет. Четы Уоррен, главных героев тех фильмов, в «Плачущей» нет. Ну и, конечно, сыграл этнический фактор: почти половина зрителей «Плачущей» — латиноамериканского происхождения.

2. «Шазам!» (3-я неделя), 17,3 млн долларов (-29,1%), 4183 кинотеатра (-123)

Интерес к «Проклятию плачущей» не слишком повлиял на сборы «Шазама!». Аудитория этих фильмов не очень пересекается, так что Warner не побоялась прокатывать их параллельно и осталась в выигрыше. На третью неделю «Шазам!» потерял всего 29% сборов, и сейчас его американская прибыль составляет 121 миллион. Общие сборы по миру — 322 млн долларов.

3. «Прорыв» (1-я неделя), 11,1 млн долларов, 2824 кинотеатра

Первый релиз студии Fox в составе Disney получился не очень эффектным. Это драма о родительской любви. Сюжет, основанный на реальных событиях, рассказывает о подростке, провалившемся под лед озера в штате Миссури, и его матери, чья преданность и вера спасли мальчика от смерти. Акцент на религии позволяет отнести фильм к категории христианского кино, у которого в США существует преданная аудитория, и релиз перед Пасхой явно не был случаен. Характерно, что лучшие результаты у «Прорыва» в консервативных штатах Среднего Запада и Юга.

Для фильма с бюджетом в 14 млн долларов «Прорыв» показал хороший старт, тем более что духоподъемные драмы с религиозными темами приносят, как правило, отличный доход уже после проката, с продаж домашнего видео. Такие фильмы рассчитаны на зрелых людей, обычно семейных, которые часто не ходят в кино, а предпочитают ждать релиза на дисках и онлайн. Среди публики в кинотеатрах взрослых тоже большинство — 70% зрителей старше 25 лет. Согласно CinemaScore, они ставят фильму высшую оценку A, что тоже типично для жанра.

4. «Капитан Марвел» (7-я неделя), 9,1 млн долларов (+5,7%), 2653 кинотеатра (-322)

На седьмой неделе проката «Капитан Марвел» увеличила сборы по сравнению с прошлой неделей, несмотря на уменьшившееся количество залов. Благодаря этому героиня поднялась с шестой на четвертую строчку рейтинга. Это редкое явление, и причина, видимо, в предстоящих «Мстителях». Ожидание «Финала» подогревает интерес и к «Капитану», фанаты готовятся к будущей премьере. На 45-й день в кинотеатрах фильм перевалил за 400 млн долларов в американском прокате, став седьмой картиной из вселенной Marvel, которой такое удалось. В мире у «Капитана» 1,089 миллиарда.

5. «Мелкая» (2-я неделя), 8,5 млн долларов (-45,1%), 2667 кинотеатров

«Мелкая» толком не смогла развить успех первой недели проката. Наверное, сказались невысокие оценки публики, из-за которых у фильма нет сильного сарафана. В очень спокойный уик-энд комедия о бизнес-леди, превратившейся в себя же тринадцатилетнюю, потеряла 45% от результата предыдущей недели. Сейчас у «Мелкой» 29 миллионов. За рубежом она собирает мало, что с комедиями бывает часто — всего 4,8 миллиона за 10 дней проката.

6. «Дамбо» (4-я неделя), 6,8 млн долларов (-27,7%), 3225 кинотеатров (-481)

Хорошая для разнообразия неделя для летающих слонов: «Дамбо» потерял не так много от результата прошлой недели и на своей четвертой неделе занял шестую строчку в рейтинге. При этом у других диснеевских животных дела обстоят не так хорошо. Документальный фильм «Пингвины», выпущенный подразделением студии Disney Nature, вышел почти в двух тысячах кинотеатров, но собрал лишь 2,3 миллиона и даже не вошел в первую десятку.

7. «Кладбище домашних животных» (3-я неделя), 4,9 млн долларов (-50,2%), 3146 кинотеатров (-439)

Хоррор по одному из самых известных сюжетов Стивена Кинга продолжает перепрыгивать ступеньки вниз — уже седьмое место после четвертого на прошлой неделе. При этом у «Кладбища» почти 50 миллионов в Америке и почти 100 в мире, и можно считать, что свое оно уже собрало.

8. «Потерянное звено» (2-я неделя), 4,4 млн долларов (-26,5%), 3437 кинотеатров (+24)

Кукольная анимация студии Laika после унылого старта смогла подняться на одну строчку в рейтинге. Не то чтобы это было большим облегчением — у мультика про йети всего 13 миллионов сборов в США и Канаде.

9. «Мы» (5-я неделя), 4,3 млн долларов (-37,4%), 2264 кинотеатра (-504)

Шум вокруг Джордана Пила немного поутих, и единственный оставшийся вопрос о результатах «Мы» — сможет ли он догнать по сборам дебют режиссера «Прочь». Тот фильм собрал в Америке 176 миллионов, а у «Мы» сейчас 170,4 миллиона.

10. «Хеллбой» (2-я неделя), 3,9 млн долларов (-67,8%), 3303 кинотеатра

Прокатная история перезапущенного «Хеллбоя» получилась короткой. Отказавшись от услуг Гильермо дель Торо и Рона Перлмана, продюсеры Lionsgate добились только того, что не слишком прибыльную франшизу превратили в убыточную. Недобрав в свою первую неделю, на второй уик-энд «Хеллбой» упал сразу на дно первой десятки. Сюда его привели разгромные рецензии и плохие отзывы зрителей.

Главный провал недели — «За мечтой», музыкальная драма Макса Мингеллы с Эль Фаннинг, показанная на фестивале в Торонто. После недели всего в четырех кинотеатрах прокат фильма расширили до 696 залов. И сборы составили 250 тысяч — в среднем 360 долларов на кинотеатр. Это настолько плохо, что «За мечтой» вошел в двадцатку худших релизов в истории по наработке на копию.

На следующей неделе выходит «Мстители: Финал». Учитывая ажиотаж вокруг предварительных продаж билетов, аналитики предсказывают ему рекордный старт в истории. Звучат даже прогнозы в 300 миллионов в Америке в первый уик-энд.