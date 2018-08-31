Трейлер фильма «Герой»: Александр Петров шпионит по Европе

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Главная звезда современного российского кинематографа Александр Петров решил попробовать себя в роли русского Джейсона Борна. В первом трейлере остросюжетного фильма «Герой» он эффектно расправляется с противниками, уходит от погони и переживает из-за прошлого. Вместе с ним ходит Светлана Ходченкова, а за всей ситуацией присматривает бородатый Владимир Машков.

В центре сюжета — Андрей (Петров), прошедший обучение в секретной школе службы внешней разведки. Под руководством своего отца, полковника Родина (Машков), он научился убивать, следить, заметать следы и легко выходить из самых опасных ситуаций. Но со временем программу подготовки агентов закрыли, и Андрей оказался в Европе, где попытался выстроить новую жизнь.

Неожиданно о себе напоминает давно забытое прошлое: с ним связывается отец, давно считавшийся пропавшим без вести. Он сообщает, что за Андреем началась полноценная охота. Вместе с Машей (Ходченкова), другой выпускницей разведшколы, молодой человек планирует найти отца и выйти на след убийц, желающих его смерти.

Карен Оганесян («Пять невест») поставил фильм по сценарию Николая Куликова («Движение вверх»).

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