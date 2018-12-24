Режиссер «Человека-паука» рассказал об отношениях Питера Паркера и Ника Фьюри

Постановщик блокбастера «Человек-паук: Вдали от дома» Джон Уоттс раскрыл в беседе с USA Today несколько подробностей о будущей картине. По его словам, теперь за главным героем будет присматривать Ник Фьюри, который совсем не похож на расслабленного и доброжелательного Тони Старка.

«Если Тони вроде как клевый дядя, всегда готовый тебя поддержать, то Фьюри — суровый новый отчим, — говорит Уоттс. — Фьюри видит в Питере Паркере ценного оперативника, который слишком увлечен школьными проблемами».

Режиссер также отметил, что давно хотел использовать Фьюри: «В моем предложении для первого фильма я хотел ввести Ника Фьюри и сделать его жестоким учителем на замену».

При этом Уоттс не рассказывает, как на Питера Паркера повлияют события четвертых «Мстителей». Режиссер лишь отметил, что к началу нового фильма «он многое пережил» и стал взрослее. При этом Уоттс добавил, что «Вдали от дома» отчасти напоминает комедийный боевик 1991 года «Если бы взгляды могли убивать», где подросток в исполнении Ричарда Греко оказывался втянутым в опасный мир шпионажа.

«Вы увидите персонажа вроде подростка Джеймса Бонда, — заметил Уоттс. — Уставший от всего Ник Фьюри и жизнерадостный парень из Нью-Йорка Питер Паркер путешествуют по Европе — можно ли придумать что-то более веселое? Стоит их объединить, и получишь нечто особенное».

Говоря о расположении «Вдали от дома» в общей хронологии киновселенной Marvel, глава студии Кевин Файги заявил, что фильм станет завершением третьем фазы. Ранее считалось, что эту главу супергеройской франшизы закроет «Финал», а сиквел «Человека-паука» начнет четвертую фазу. Таким образом, Файги фактически подтвердил, что события «Вдали от дома» разворачиваются после четвертых «Мстителей».

В новом фильме Питер Паркер вместе с друзьями отправляется на летние каникулы в Европу. Однако отдохнуть приятелям не удастся, так как в скором времени помощь Человека-паука потребуется бывшему директору «Щ.И.Т.» Нику Фьюри. Теперь Питер должен вновь примерить костюм, объединиться с загадочным Мистерио и спасти мир от новой угрозы — могущественных существ, повелевающих стихиями.

Источник: USA Today / ComicBookMovie