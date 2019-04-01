Netflix может ввести для сериалов функцию случайного просмотра

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Стрим-гигант Netflix ведет тестирование новой функции, которая будет предлагать зрителю случайный эпизод выбранного сериала. Таким образом, подписчик сможет сразу запускать любимый проект, даже когда не уверен, какую конкретно серию хочет посмотреть.

Согласно источникам, сейчас эта функция тестируется на сериалах «Офис», «Новенькая», «Наша планета», «Задержка в развитии» и других.

«Мы тестируем возможность для подписчиков проигрывать случайные эпизоды разных телесериалов на мобильном приложении для Android, — отметил представитель Netflix. — Эти тесты отличаются по продолжительности в зависимости от региона, и этот функционал может быть непостоянным».

У сериалов с новой функцией появится дополнительный ряд «включить случайный эпизод».

Источник: Deadline

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