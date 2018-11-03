Роман Полански подал в суд на киноакадемию

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Режиссер Роман Полански, в мае 2018 года исключенный из состава в Американской академии киноискусств и наук, обратился в суд в попытке восстановить членство в организации. Полански и его адвокаты считают, что киноакадемия не поступила по установленному законом порядку и совершила «досудебный произвол».

«Решение академии об исключении не поддерживается полученными сведениями, а полученные академией сведения не поддерживаются доказательствами», — говорится в заявлении.

«Академия отказалась от собственных правил, принципов и распорядков, когда исключила истца без предупреждения, без возможности высказаться, и умышленно нарушила корпоративный устав Калифорнии».

Полански лишили членства в киноакадемии одновременно с Биллом Косби и Харви Вайнштейном. Всех их обвиняли в сексуальных преступлениях. Против Полански неоднократно выдвигались обвинения в сексуальных домогательствах. В 1978 году режиссер сбежал из Штатов, когда лос-анджелесский суд признал его виновным в растлении несовершеннолетней. Впоследствии с обвинениями выступили еще четыре женщины.

Несмотря на иск Полански, киноакадемия не собирается восстанавливать членство режиссера.

«Процедуры, в результате которых был исключен мистер Полански, были законными и обоснованными, — заявил представитель организации. — Академия придерживается своего решения и считает его уместным».

Источник: Deadline

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