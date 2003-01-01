Опубликован тизер третьего эпизода восьмого сезона «Игры престолов»

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Во втором эпизоде «Игры престолов» все основные действующие лица собрались в Винтерфелле, обсудили предстоящее столкновение с армией мертвых. Многие для себя приняли, что, возможно, не все доживут до рассвета. А вот тизер третьей серии уже обещает показать ту самую битву, на съемки которой было потрачено немало нервов и времени. Скоро станет известно, кто доживет до финала битвы за Вестерос.

Восьмой сезон «Игры престолов» доступен зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска (по подписке «КиноПоиск + Амедиатека», где сейчас также можно посмотреть все прошлые сезоны сериала). На КиноПоиске сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает короткую справку о персонажах.

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