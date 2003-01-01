Пол Радд попытался выяснить концовку четвертых «Мстителей»

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Исполнитель роли Человека-муравья Пол Радд, как и все остальные фанаты, немного устал от секретности вокруг новых «Мстителей» и предпринял попытку выяснить, как же в итоге все закончится. На встрече с братьями Руссо он поставил телефон и записал весь разговор.

Первым делом Радд спросил, выживет ли Человек-муравей или нет. Руссо лишь ответили, что он все сам узнает 24 апреля. Актер попытался выяснить в целом, кто переживет «Финал», но режиссеры продолжали отнекиваться.

«Это для твоей же безопасности», — говорит Энтони Руссо по поводу того, почему Радд не имел на руках сценария всего фильма. Также они отметили, что Марку Руффало специально выдали фальшивый сценарий, потому что он постоянно все разбалтывает.

Под конец Джо Руссо собирается сказать, что они берут на обед, и тогда замечает телефон.

Весь ролик, разумеется, записан в шутку. Режиссеры вместе с актерами сейчас заняты на пресс-туре блокбастера и развлекают друга друга (и фанатов) как могут.

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