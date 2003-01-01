Создатель «Игры престолов» проиграл Джейсону Момоа в хлопки

Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс рассказали историю со съемок «Игры престолов». Они вспомнили, как Джейсон Момоа вернулся на площадку, чтобы отснять небольшое камео кхала Дрого. После этого вместе с Момоа и Эмилией Кларк они направились в бар, чтобы отметить воссоединение. Там-то Бениофф и предложил Момоа сыграть в хлопки, за что в итоге и поплатился.

В игре в хлопки два игрока сидят друг напротив друга, вытянут руки перед собой. Задача хлопнуть по рукам противника, пока тот не успел их отдернуть. Момоа признался, что он мастер по хлопкам. Бениофф после очередной порции пива бросил ему вызов, к вящему удивлению всех собравшихся.

Началось все достаточно невинно: сценарист успел несколько раз хлопнуть Момоа, но потом актер перехватил инициативу. И начал хлопать, пока Бениофф безуспешно пытался увернуться. Так продолжалось некоторое время. «Словно хлопушки взрываются на заднем плане», — говорит Уайсс. Лишь спустя некоторое время собравшиеся обратили внимание, что Момоа уже достаточно долго бьет Бениоффа по рукам, а те порядком покраснели и распухли.

Игру остановили, но Бениофф не придал значения покраснению и спокойно отправился спать. Утром краснота спала, но только не опухлость. Наоборот, она только увеличились в размере. Бениоффу ничего не осталось, кроме как с распухшими руками улететь домой, где уже жена отвела его к врачу, который помог справиться с опухлостью.

Всю историю канал HBO выложил в виде анимированного ролика.

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