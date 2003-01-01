Исполнитель роли Брана раскрыл причину своего загадочного взгляда

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Звезда «Игры престолов» Айзек Хемпстед-Райт заглянул на съемки передачи «Джимми Киммел в прямом эфире», где рассказал, как на свет появился тяжелый взгляд Брана Старка. По словам актера, все из-за того, что на съемках он не может носить очки, без которых просто ничего не видит.

«У меня хорошо получается такой напряженный взор, но этому помогает то, что я практически слеп, когда на площадке, — объяснил Хемпстед-Райт. — Я там без очков и без контактных линз».

«Помнится, в седьмом сезоне снимался в сцене с Софи Тернер, которая играет Сансу, и она говорит: „Айзек, твой взор — ты словно смотришь мне прямо в душу“, — вспоминает актер. — На что я сказал: „Я тебя не вижу, вот почему“».

Восьмой сезон «Игры престолов» доступен зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска (по подписке «КиноПоиск + Амедиатека», где сейчас также можно посмотреть все прошлые сезоны сериала). На КиноПоиске сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает короткую справку о персонажах.

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