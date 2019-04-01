Клинт Иствуд может поставить драму «Баллада Ричарда Джюэлла»

Постановщик «Наркокурьера» и «Снайпера» Клинт Иствуд планирует занять режиссерское кресло картины «Баллада Ричарда Джюэлла» (The Ballad Of Richard Jewell) — реальной истории обычного охранника, обвиненного в организации теракта. Билли Рэй («Капитан Филлипс») написал сценарий.

Ричард Джюэлл оказался в центре скандала в 1996 году. Он сумел предотвратить массовую гибель, когда вовремя обнаружил взрывное устройство, оставленное во время концерта в парке. Однако через несколько дней СМИ обвинили его во лжи: Джюэлла, которого немногим ранее называли героем, начали считать соучастником преступления. Журналисты выставили его как несостоявшегося офицера полиции, лично подложившего бомбу, чтобы прославиться. Так, в одночасье Джюэлл превратился из национального любимца в самого ненавистного человека в Америке.

ФБР впоследствии оправдало Джюэлла, но его репутация была безвозвратно испорчена. В 2007 году он скончался от сердечного приступа в возрасте 44 лет.

Проект несколько лет разрабатывала студия Fox. Изначально роль Джюэлла должен был исполнить Джона Хилл, а Леонардо ДиКаприо планировал сыграть его адвоката. На данный момент не известно, кто снимется в картине Иствуда.

Источник: Deadline