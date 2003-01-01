«Мстители: Финал» установили рекорд по предпродажам на КиноПоиске

Блокбастер «Мстители: Финал», российский прокат которого начинается 29 апреля, стал рекордсменом по предпродажам билетов на КиноПоиске. Продажи стартовали 26 марта и уже за две недели до премьеры пользователи купили больше билетов, чем за весь период предпродаж прошлого рекордсмена — «Войны бесконечности». Наибольшей популярностью пользуются сеансы в ночь с 28 на 29 апреля.

Ранее блокбастер установил рекорд в Штатах. Согласно данным онлайн-кассы Fandango, за первую неделю с момента начала продаж на четвертых «Мстителей» было продано в пять раз больше билетов, чем на «Войну бесконечности». Спрос был настолько большой, что не сервера сервиса не выдержали и сайт обрушился, временно прекратив работу.

У четвертых «Мстителей» высокий рейтинг ожидания на КиноПоиске: на данный момент более 93 тысяч пользователей отметили, что ждут премьеры. Предыдущий проект студии, фильм «Капитан Марвел», ждали около 44 тысяч пользователей сервиса.

КиноПоиск провел опрос среди пользователей, заранее купивших билеты на сайте и в мобильном приложении, чтобы больше узнать об их интересе к фильму. 47% опрошенных уверены, что у истории будет продолжение и это пока не финал. На вопрос о том, кто победит, Мстители или Танос, 39% опрошенных верят в победу Мстителей, 59% считают, что все будет сложнее.

Также стало известно, планируют ли участники опроса пересмотреть предыдущие фильмы перед премьерой. 52% опрошенных заявили, что уже пересмотрели, а 29% планируют это сделать в ближайшее время.

Самыми активными городами по числу проданных билетов стали Краснодар, Казань, Екатеринбург и Ростов-на-Дону. В исследовании учитывалось количество проданных билетов с поправкой на численность населения города.

* Опрос проводился на сайте и в мобильных приложениях КиноПоиска 15—16 апреля 2019 года. В опросе приняли участие 1802 покупателя билетов на «Мстители: Финал» из разных городов России.