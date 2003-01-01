Джейсон Момоа сбрил бороду и напомнил о вреде пластика

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Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа опубликовал видео, где он сбривает свою знаменитую бороду. Таким образом актер решил привлечь внимание к проблеме пластика и напомнить о важности правильной утилизации. «Кажется, в последний раз я брился в 2012 году», — говорит актер в ролике, попутно прощаясь с кхалом Дрого, Артуром Карри и Бабой из сериала «Смотри».

Во время бритья Момоа рассуждает, что единственный способ спасти нашу планету — алюминий. Главное, не забывать перерабатывать использованные банки и бутылки. После бритья становится понятно, что Момоа еще не скоро привыкнет к новому гладкому подбородку.

Сейчас Момоа занят на съемочной площадке фантастической картины «Дюна», где он играет Дункана Айдахо, харизматичного и смертоносного оружейного мастера дома Атрейдес. Вероятно, режиссер Дени Вильнёв представлял его героя гладко выбритым, так что Момоа просто решил совместить приятное с полезным.

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