Джейсон Момоа сбрил бороду и напомнил о вреде пластика

Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа опубликовал видео, где он сбривает свою знаменитую бороду. Таким образом актер решил привлечь внимание к проблеме пластика и напомнить о важности правильной утилизации. «Кажется, в последний раз я брился в 2012 году», — говорит актер в ролике, попутно прощаясь с кхалом Дрого, Артуром Карри и Бабой из сериала «Смотри».

Во время бритья Момоа рассуждает, что единственный способ спасти нашу планету — алюминий. Главное, не забывать перерабатывать использованные банки и бутылки. После бритья становится понятно, что Момоа еще не скоро привыкнет к новому гладкому подбородку.