Трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»: Без тормозов

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Оригинальный трейлер:

После съемок «Дэдпула 2» режиссер Дэвид Литч решил передохнуть, оторваться и поиграть в машинки с Джейсоном Стэйтемом и Дуэйном Джонсоном. В результате получился фильм «Форсаж: Хоббс и Шоу» — напрочь лишенный каких-либо тормозов безбашенный боевик с двумя харизматичными звездами во главе.

В прошлом Люк Хоббс (Джонсон) и Декард Шоу (Стэйтем), решительный спецагент и международный преступник, были врагами, готовыми разорвать друг друга на части. Однако обстоятельства заставили их забыть о прошлых распрях, и теперь они лучшие враги, невольные напарники, призванные остановить безжалостного Брикстона (Идрис Эльба). Смогут ли Хоббс и Шоу сработаться, чтобы одолеть злодея, которого не берут пули?

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