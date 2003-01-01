Трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»: Без тормозов

Оригинальный трейлер:
После съемок «Дэдпула 2» режиссер Дэвид Литч решил передохнуть, оторваться и поиграть в машинки с
В прошлом Люк Хоббс (Джонсон) и Декард Шоу (Стэйтем), решительный спецагент и международный преступник, были врагами, готовыми разорвать друг друга на части. Однако обстоятельства заставили их забыть о прошлых распрях, и теперь они лучшие враги, невольные напарники, призванные остановить безжалостного Брикстона (Идрис Эльба). Смогут ли Хоббс и Шоу сработаться, чтобы одолеть злодея, которого не берут пули?
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