В сети начали продавать билеты на закрытый показ четвертых «Мстителей» на ММКФ

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На площадках «Авито» и «Юла» появились объявления о продаже приглашений на закрытый показ блокбастера «Мстители: Финал». Он пройдет 23 апреля в рамках Московского международного кинофестиваля, и попасть на него можно исключительно по специальному приглашению от студии Disney.

Предложения продавцов оцениваются в районе от 50 до 100 тыс. рублей. При этом они не гарантируют, что покупатель сможет попасть на показ, но готовы вернуть деньги в случае непредвиденных обстоятельств.

Как сообщает TJournal, организаторы знают о подобных практиках, но никак не могут им помешать.

Ранее стало известно, что Disney не планирует проводить в России пресс-показы четвертых «Мстителей» и что в российских кинотеатрах не будет копий на языке оригинала. Представители студии отметили, что показы для прессы никто не отменял, и они еще могут состояться, а версии на английском нет возможности показать по техническим причинам.

Источник: TJournal

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