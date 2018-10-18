Объявлена программа 72-го Каннского кинофестиваля

72-й Каннский кинофестиваль откроет зомби-картина Джима Джармуша «Мертвые живые мертвецы». Вне основной программы будет показан «Рокетмен» — биографический фильм об
В этом году в Канны вернется режиссер Кантемир Балагов, который в 2017 году представлял на Лазурном побережье свой фильм «Теснота». Его новая картина — история о послевоенном Ленинграде «Дылда» — будет показана в программе «Особый взгляд».
Официальная программа Каннского кинофестиваля
Фильм открытия
«Мертвые живые мертвецы», режиссер Джим Джармуш
Основной конкурс
«Боль и слава», режиссер Педро Альмодовар
«Предатель», режиссер Марко Беллокьо
«Озеро диких гусей», режиссер Дяо Инань
«Паразиты», режиссер Пон Джун-хо
«Молодой Ахмед», режиссеры Жан-Пьер Дарденн и Люк Дарденн
«Мог бог!», режиссер Арно Деплешен
«Атлантика», режиссер Мати Диоп
«Матиас и Максим», режиссер Ксавье Долан
«Малыш Джо», режиссер Джессика Хауснер
«Прости, мы скучали», режиссер Кен Лоуч
«Отверженные», режиссер Ладж Ли
«Радегунд», режиссер Терренс Малик
«Козодои», режиссеры Джулиано Дорнелл и Клебер Мендонса Фильо
«Стукачи», режиссер Корнелиу Порумбойю
«Семейный отдых», режиссер Айра Сакс
«Портрет женщины в огне», режиссер Селин Скьямма
«Должно быть, это рай», режиссер Элиа Сулейман
«Сибил», режиссер Жюстин Трие
Программа «Особый взгляд»
«Невидимая жизнь», режиссер Карим Айнуз
«Дылда», режиссер Кантемир Балагов
«Ласточки Кабула», режиссеры Забу Брайтман и Элеа Гоббе-Мевелек
«Жена моего брата», режиссер Монья Шокри
«Подъем», режиссер Майкл Анджело Ковино
«Жанна д’Арк», режиссер Брюно Дюмон
«Незаходящее солнце», режиссер Оливер Лакс
«Камерная музыка», режиссер Кристоф Оноре
«Порт-Аторити», режиссер Даниэль Лессовиц
«Папича», режиссер Муния Меддур Жанс
«Адам», режиссер Марьям Тузани
«Нина У», режиссер Миди Зед
«Свобода», режиссер Альберт Серра
«Бык», режиссер Энни Силверштейн
EVGE, режиссер Нариман Алиев
«Лето в Чанша», режиссер Цзу Фэн
Внеконкурсный показ
«Лучшие годы моей жизни», режиссер Клод Лелуш
«Рокетмен», режиссер Декстер Флетчер
«Слишком стар, чтобы умереть молодым» (два эпизода), режиссер Николас Виндинг Рефн
«Марадона», Азиф Кападиа
«Изящная эпоха», режиссер Николя Бедос
Специальные показы
«Доля», режиссер Пиппа Бьянко
«Для Самы», режиссер Эдвард Уоттс и Вааб Аль Катиб
«ООО „Семейный роман“», режиссер Вернер Херцог
«Томас», режиссер Абель Феррара
«Чувствовать себя живым», режиссер Ален Кавалье
Программа «Полуночный показ»
«Бандит, полицейский и дьявол», режиссер Ли Вон-тхэ
Жюри 72-го Каннского кинофестиваля возглавляет четырехкратный лауреат премии «Оскар» Алехандро Гонсалес Иньярриту. Киносмотр пройдет с 14 по 25 мая. КиноПоиск расскажет о фильмах фестиваля с места событий.