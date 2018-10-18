Объявлена программа 72-го Каннского кинофестиваля

72-й Каннский кинофестиваль откроет зомби-картина Джима Джармуша «Мертвые живые мертвецы». Вне основной программы будет показан «Рокетмен» — биографический фильм об Элтоне Джоне.

В этом году в Канны вернется режиссер Кантемир Балагов, который в 2017 году представлял на Лазурном побережье свой фильм «Теснота». Его новая картина — история о послевоенном Ленинграде «Дылда» — будет показана в программе «Особый взгляд».