Студия Disney пожертвовала 5 млн долларов на восстановление собора Нотр-Дам-де-Пари

15 апреля в соборе Нотр-Дам-де-Пари начался пожар, продолжавшийся несколько часов. В результате сильно пострадала крыша здания, обвалился старинный шпиль. Происшествие вызвало бурную реакцию по всему миру, и в скором времени был организован сбор средств на восстановление собора. Студия Disney, выпустившая в 1996 году мультфильм «Горбун из Нотр-Дама», объявила, что пожертвует 5 млн долларов на восстановление исторического здания.

«Нотр-Дам — луч надежды и красоты, определявший сердце Парижа и душу Франции на протяжении веков, вдохновляющий и вызывающий уважение своей архитектурой и красотой, занимающий важное место в человеческой истории, — говорится в официальном заявлении президента Disney Роберта Айгера. — The Walt Disney Company поддерживает наших друзей и соседей в сообществе, предлагает искреннюю поддержку, а также 5 млн долларов на восстановление незаменимого шедевра».

В общей сложности на восстановление Нотр-Дама уже успели собрать 900 млн евро. 500 тыс. евро пожертвовала игровая компания Ubisoft. Создатель игры «Asassin’s Creed: Unity», действие которой разворачивалось в революционном Париже, также дал доступ ко всем материалам, использованным для создания виртуальной модели собора.

Нотр-Дам-де-Пари, также известный как собор Парижской Богоматери, расположен в центре Парижа. Один из главных символов французской столицы и один из самых известных памятников архитектуры в мире, он ежегодно посещается 14 миллионами человек. Собор фигурирует во многих литературных произведениях и фильмах. Чаще всего его можно встретить в экранизациях одноименного романа Виктора Гюго.

Источник: IndieWire