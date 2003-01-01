Студия «Базелевс» сделает зомби-сериал для приложения Snapchat

Кинокомпания Тимура Бекмамбетова «Базелевс» начала работу над screenlife-сериалом «Глухая ночь» (Dead of Night), который расскажет о нашествии зомби. Проект разрабатывается для приложения Snapchat и будет снят в вертикальном формате для удобного просмотра на телефоне. Продолжительность эпизодов составит 5—7 минут, а каждый можно будет посмотреть лишь один раз.

Главная героиня «Глухой ночи» — девочка-подросток, которая оказалась в самом эпицентре нашествия живых мертвецов. Используя только телефон и собственную смекалку, она должна выбраться из города и не стать жертвой зомби.