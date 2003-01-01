Студия «Базелевс» сделает зомби-сериал для приложения Snapchat

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Кинокомпания Тимура Бекмамбетова «Базелевс» начала работу над screenlife-сериалом «Глухая ночь» (Dead of Night), который расскажет о нашествии зомби. Проект разрабатывается для приложения Snapchat и будет снят в вертикальном формате для удобного просмотра на телефоне. Продолжительность эпизодов составит 5—7 минут, а каждый можно будет посмотреть лишь один раз.

Главная героиня «Глухой ночи» — девочка-подросток, которая оказалась в самом эпицентре нашествия живых мертвецов. Используя только телефон и собственную смекалку, она должна выбраться из города и не стать жертвой зомби.

«Глухая ночь», как другие веб-сериалы Snapchat, выйдет в рамках проекта Snap Originals.

Бекмамбетов и «Базелевс» ранее уже работали в формате вертикального сериала для мобильных устройств. В апреле 2018 года совместно со студией «История будущего» они выпустили документальный сериал 1968.DIGITAL, рассказывающий о важных культурных событиях 1968 года с экрана смартфона.

Источник: Screenlifer

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