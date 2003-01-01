Трейлер сериала «Пацаны»: Кровавые разборки с супергероями

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Проект Сета Рогена и Эвана Голдберга «Пацаны», основанный на одноименном комиксе Гарта Энниса и Дэрика Робертсона, — идеальный ответ для всех, кто устал от супергероев. Сериал покажет, что всякие защитники справедливости далеко не так непогрешимы, как может показаться. На самом деле это тщеславные, завистливые и всецело неприятные личности, наделенные огромной силой.

И, чтобы все эти супергерои не слишком зазнавались, правительство организовало специальный отряд, неофициально известный как «Пацаны». Его члены всегда готовы поставить зазнавшегося героя на место самым жестоким способом. «Пацанами» руководит Билли Бутчер, который находит нового рекрута в лице скромного Хьюи, только что лишившегося девушки в результате супергеройской потасовки. Билли мастерски манипулирует молодым человеком и направляет его гнев и растерянность в правильное русло.

В сериале снялись Карл Урбан, Эрин Мориарти, Лас Алонсо, Джек Куэйд, Карен Фукухара, Энтони Старр, Чейс Кроуфорд, Джесси Ашер, Доминик МакЭллигот и Нэйтан Митчелл.

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