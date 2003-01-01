Джон Сина может сняться в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна

Звезда «Бамблби» Джон Сина планирует присоединиться к актерскому составу фильма «Отряд самоубийц 2» и сейчас ведет переговоры со студия Warner. Джеймс Ганн напишет сценарий картины и займет режиссерское кресло проекта.

Кроме Сины, новичком в «Отряде самоубийц» станет Идрис Эльба. Изначально его пригласили на роль Дэдшота, но впоследствии от этой идеи отказались, и теперь он должен сыграть нового персонажа. Ожидается, что Марго Робби, Джай Кортни, Виола Дэвис и Юэль Киннаман вернутся во втором фильме в знакомых ролях.

Кого именно может сыграть Сина, не уточняется, а студия Warner пока никак не прокомментировала информацию. Предполагается, что актер появится в «Отряде самоубийц» в образе Миротворца — опасного экстремиста, который добивается мира смертоносными способами. Согласно ранним слухам, на эту роль Ганн планировал пригласить Дэйва Батисту.

В первом «Отряде самоубийц» правительственный агент Аманда Уоллер собрала команду суперзлодеев, куда вошли Дэдшот, Квинн, Капитан Бумеранг, Убийца Крок и Дьябло. Их главная цель — выполнение секретных операций, о которых не должен знать остальной мир. Критики плохо приняли картину, что не помешало ей стать хитом проката. Лента собрала 746 млн долларов при бюджете в 175 млн долларов.

В ближайшее время Сина приступит к съемкам в триллере «Директива Дженсона». В 2019 году он появится на экране в боевике «Проект Икс».

Источник: Variety