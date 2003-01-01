Тизер сериала «Болотная Тварь»: Восставший из глубин

Незадолго до того, как в сеть был выложен первый тизер сериала «Болотная Тварь», появилась информация, что проект столкнулся с проблемами. Источники сообщали, что работу над экранизацией резко прекратили, а общее количество эпизодов сократили с 13 до 10. Сценаристам теперь предстоит переписать последнюю серию, чтобы сделать полноценное завершение истории.

Предполагалось, что сериал стал жертвой действий студии Warner, которая пытается оценить успешность стрим-сервиса DC Universe. Однако впоследствии стало известно, что сокращение «Болотной Твари» никак не связано с затратами на развитие платформы и является результатом обычного творческого процесса.

«Болотная Тварь» — экранизация одноименных комиксов DC. В центре сюжета сериала находится Эбби Аркейн (Кристал Рид), исследовательница из центра контроля и профилактики заболеваний. Она возвращается в родной город Хоума, расположенный в глубине Луизианы, чтобы разобраться в происхождении смертоносного болотного вируса. Во время работы Эбби знакомится с коллегой Алеком Холландом (Энди Бин), чья жизнь неожиданно прерывается в результате несчастного случая. Но болото скрывает в себе много таинственного и необъяснимого. В скором времени Холланд вернется к жизни в виде защитника растительного мира — Болотной Твари (Дерек Мирс).

Сценарий сериала написали Марк Верхайден («Эш против зловещих мертвецов») и Гари Доберман («Оно»). Уайзман занимает режиссерское кресло первой серии, а Джеймс Ван выступает в качестве продюсера.