Сериал «Ведьмак» выйдет на Netflix в конце 2019 года

Во время отчета о работе стрим-сервиса глава отдела по производству контента Netflix Тед Сарандос рассказал, что сериал «Ведьмак» увидит свет в четвертом квартале 2019 года. Таким образом, многосерийная экранизация романов Анджея Сапковского будет доступна подписчикам, самое позднее, в декабре.

«Ну, в третьем квартале у нас будут новые эпизоды и новые сезоны наших самых популярных и просматриваемых сериалов, — говорит Сарандос. — „Очень странные дела“, „Бумажный дом“, „Оранжевый — хит сезона“, „13 причин почему“, „Элита“, которая пришла к нам из Испании уже хитом, „Политик“ Райана Мёрфи — новый сериал, который, как нам кажется, очень понравится нашим зрителям».

«После этого в четвертом квартале вы увидите большие проекты, в которые мы вкладывались, — продолжает он. — „Ирландец“, „6 Underground“, а также большой новый сериал — его съемки сейчас проходят в Венгрии, называется „Ведьмак“. Большая европейская собственность, популярные игры и книги, из нее получится очень интересная международная серия».

Цикл романов в жанре темного фэнтези, «Ведьмак» рассказывает о мире, где монстры и люди вынуждены делить территорию. И когда чудовища становятся слишком опасными, обычные люди прибегают к помощи ведьмаков — охотников на монстров. Главным героем серии выступает ведьмак Геральт из Ривии, который регулярно оказывается в самом эпицентре важных событий.

Лорен Шмидт («Сорвиголова», «Частная практика») написала сценарий адаптации. Она же выступает в качестве продюсера и шоураннера проекта Netflix. Роль Геральта исполнит Генри Кавилл.

Источник: Variety